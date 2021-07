LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 7 de julio de 2021

LO ÚLTIMO

AP EXPLICA: Asesinato amenaza con sumir a Haití en el caos

Moïse fue un neófito político que trató gobernar un país inestable

Trump anuncia demandas contra Facebook, Twitter y Google

Colombia: CIDH halla graves violaciones a DDHH en protestas

Gobernador de Texas retoma intento de reforma electoral

Aplazan audiencia de sentencia de asociado de Gaetz

Polonia reconstruirá palacio demolido en 2da Guerra Mundial

Buscan a oso que mató a mujer en Montana

Argentina busca sancionar petroleras que operan en Malvinas

Marisa Monte lanza su 1er disco en solitario en 10 años

PRIMERA PLANA

CAR-GEN HAITI-PRESIDENTE ASESINADO

PUERTO PRÍNCIPE - Hombres armados asesinan al presidente haitiano Jovenel Moïse e hieren a su esposa en su casa, lo que provoca más caos en el inestable país caribeño que ya sufría una escalada de la violencia de las pandillas, protestas antigubernamentales y un reciente aumento de las infecciones por coronavirus. Por Evens Sanon y Dánica Coto. 740 palabras. AP Foto. AP Video. ACTUALIZADO.

Con:

-AML-GEN HAITI-PRESIDENTE ASESINADO REACCIONES

-REP-GEN HAITI-PRESIDENTE ASESINADO-AP EXPLICA: AP EXPLICA: Asesinato amenaza con sumir a Haití en el caos

-CAR-GEN HAITI-PRESIDENTE-DECESO: Moïse fue un neófito político que trató gobernar a un país inestable

AMN-GEN MIAMI-DERRUMBE

SURFSIDE, Florida - Los cuerpos de rescate hallan los restos de otras 10 personas en las ruinas del edificio derrumbado en Florida, con lo que el saldo de muertes asciende a 46. Por Terry Spencer. 530 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-REP-GEN MIAMI-DERRUMBE BIENES RAÍCES

AMN-CLI TORMENTAS

ST PETERSBURGO, Florida - La tormenta tropical Elsa toca tierra en la costa occidental de Florida sobre el Golfo de México, azotando la zona con fuertes vientos y torrenciales aguaceros. Por Curt Anderson. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN PAPA FRANCISCO-SALUD

ROMA - La recuperación del papa Francisco tras una cirugía intestinal sigue siendo “corriente y satisfactoria”. Las últimas pruebas que se hicieron al pontífice antes de la operación habían mostrado un “grave” estrechamiento del colon. Por Nicole Winfield. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-LATAM EDUCACIÓN

SANTIAGO - Las clases en línea en América Latina y el Caribe incrementan las desigualdades y ensanchan la brecha en el aprendizaje de los estudiantes más vulnerables, que también sufren la precarización de su salud mental. Por Eva Vergara. 1.359 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN COLOMBIA-CIDH

BOGOTÁ - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos halla graves violaciones en Colombia durante las protestas antigubernamentales y anuncia la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento a las recomendaciones al Estado, entre las que están garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo y separar a la policía del Ministerio de Defensa. El gobierno colombiano rechaza algunas de las recomendaciones. Por Astrid Suárez. 766 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-MALVINAS EMPRESAS

BUENOS AIRES - Argentina iniciará un proceso para sancionar a tres empresas, dos de ellas británicas, por la supuesta explotación ilegal de hidrocarburos en aguas situadas al norte de las Islas Malvinas, cuya soberanía el país sudamericano reclama a Gran Bretaña. 503 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN CHILE-PROFESORA VIRTUAL

SANTIAGO - La profesora chilena Marcela García dicta clases en línea a sus estudiantes sentada en una dura silla del comedor, mientras sus alumnos la escuchan sentados en una cama de su dormitorio porque ambas partes carecen de un espacio adecuado para la enseñanza remota impuesta por la pandemia hace más de un año. Por Eva Vergara. 822 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

AMS-ECO ECUADOR-POBREZA

QUITO - Tres de cada 10 ecuatorianos están bajo la línea de pobreza y 2,3 millones padecen hambre, cifras que se agravaron por la parálisis económica causada por la pandemia de coronavirus. 260 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU CONGRESISTA-INVESTIGACIÓN

ST. PETERSBURG, Florida — Juez acepta aplazar audiencia de sentencia de asociado del representante republicano Matt Gaetz para que pueda seguir cooperando con las autoridades en una investigación de tráfico sexual. Por Curt Anderson. 350 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-TEC TRUMP-REDES-DEMANDA

WASHINGTON — Donald Trump anuncia demandas colectivas contra Facebook, Twitter y Google, alegando que las empresas lo censuraron injustamente. Por Jill Colvin. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN TEXAS-LEY ELECTORAL

AUSTIN, Texas — El gobernador de Texas revive los esfuerzos fallidos del Partido Republicano de aprobar leyes electorales después que los demócratas malograron temporalmente una ley restrictiva. 200 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-OSO-ATAQUE

HELENA, Montana — Autoridades de fauna reanudan la búsqueda por tierra y aire de un oso pardo que mató a una mujer que acampaba en un pueblo en Montana. 200 palabras. ENVIADO

REP-GEN CORONAVIRUS-VOLVER A LA OFICINA

NUEVA YORK - Las empresas tratan de decidir cómo será el retorno de sus empleados a las oficinas tras más de un año trabajando en sus casas. Muchas analizan fórmulas híbridas, en las que los empleados se alternarán entre la oficina y la casa, y se preparan para fuertes dolores de cabeza. Por Alexandra Olson. 1.100 palabras. AP Foto.

MUNDO

EUR-GEN POLONIA-II GUERRA MUNDIAL

VARSOVIA — Polonia resucita planes de reconstruir un histórico palacio en Varsovia donde se descifraron por primera vez los códigos alemanes Enigma en 1932 y que las fuerzas de ocupación nazis demolieron en 1944. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN AFGANISTAN DIALOGO

TEHERÁN - Irán es anfitrión de las primeras conversaciones significativas en varios meses entre el Talibán y representantes del gobierno afgano, una reunión inesperada en momentos en que Estados Unidos finaliza su retiro del país asiático mientras varios distritos caen en poder del Talibán. Por Nasser Karimi y Rahim Faiez. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT EURO INGLATERRA-DINAMARCA

LONDRES - Inglaterra y Dinamarca se miden en las semifinales del Campeonato Europeo en el estadio Wembley. El ganador enfrentará a Italia en el duelo por el título el domingo. Por Steve Douglas. 500 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 1900 GMT.

DEP-FUT COPA AMERICA-FINAL

SIN PROCEDENCIA - La Copa América más improvisada tendrá la final soñada. Argentina y Brasil chocarán por el título continental el sábado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El duelo entre los dos gigantes del fútbol sudamericano, con las superestrellas Lionel Messi y Neymar, promete un cierre memorable para un torneo plagado de contratiempos. Por Débora Rey. 500 palabras. AP Foto.

OLI-GEN TOKIO-ESTADO DE EMERGENCIA

TOKIO - El incremento de casos de COVID-19 en Tokio alcanza su punto más alto en dos meses, lo cual casi que garantiza que el gobierno de Japón declarará un nuevo estado de emergencia a partir de la próxima semana y que continuará durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Las aplazadas justas arrancan dentro de dos semanas. Por Mari Yamaguchi y Stephen Wade. 453 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN CANNES-MARK COUSINS

CANNES - No es difícil encontrar personas en el Festival de Cine de Cannes dedicadas a preservar y defender la vida de las películas en la pantalla grande. Pero incluso entre los más devotos, Mark Cousins ​​se destaca como un verdadero creyente. Cousins estrena en Cannes “The Story of Film: A New Generation”, la nueva entrega de su épico proyecto de 15 horas “The Story of Film: An Odyssey”. Por Jake Coyle. 854 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: CANNES-JODIE FOSTER.

ESP-MUS MARISA MONTE

NUEVA YORK - Marisa Monte tardó 10 años en lanzar un disco en solitario, pero nunca dejó la música. La cantautora brasileña se mantuvo ocupada con el proyecto Tribalistas, además de producir para otros artistas y hacer giras, hasta que llegó la pandemia. La semana pasada lanzó “Portas”, un disco de 16 cortes que le sigue a “O Que Você Quer Saber De Verdade” de 2011. Por Sigal Ratner-Arias. 819 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CEL LIN-MANUEL MIRANDA-FILANTROPIA

NUEVA YORK - Para el creador de “Hamilton” Lin-Manuel Miranda, la inspiración para el arte y la filantropía están indisolublemente vinculadas. Miranda anuncia una serie de donaciones a organizaciones que atienden a inmigrantes, cuyas experiencias son fundamentales para la versión cinematográfica de su exitoso musical de Broadway “In the Heights”. Por Glenn Gamboa. 1.073 palabras. AP Foto. ENVIADO.

