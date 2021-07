La pandemia deja al menos cuatro millones de muertos en el mundo

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) BEKASI, INDONESIA7 DE JULIO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general de funebreros cargando un cajón (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE)2. Imágenes aéreas de un cementerio3. Imágenes aéreas de un cementerio GINEBRA, SUIZA7 DE JULIO DE 2021FUENTE: WHO 4. SOUNDBITE 1 - Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS (hombre, inglés, 14 seg.): "El mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por covid-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas" "The world is a perilous point in this pandemic. We have just passed the tragic milestone of 4 million recorded Covid-19 deaths, which likely underestimates the overall toll." SAN PETERSBURGO, ÓBLAST DE LENINGRADO, RUSIA7 DE JULIO DE 2021FUENTE: AFPTV 5. Plano general de personal médico junto a paciente con covid-196. Plano general de paciente con covid-19 SEÚL, COREA DEL SUR7 DE JULIO DE 2021FUENTE: AFPTV 7. Cambio de foco de una mujer sometiéndose a un test de covid-198. Plano medio de personas haciendo fila para someterse a un test de covid-199. Plano general de personas haciendo fila para someterse a un test de covid-19 SEÚL, COREA DEL SUR6 DE JULIO DE 2021FUENTE: AFPTV 10. Plano general de una pareja en un parque11. Plano general de funcionarios del gobierno patrullando un parque12. Zoom in de un funcionario del gobierno alertando a personas en un parque ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La pandemia de covid-19 deja más de cuatro millones de muertos (OMS)Ginebra, 7 Jul 2021 (AFP) - La pandemia de covid-19 ha dejado más de cuatro millones de muertos registrados oficialmente, lamentó este miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus."Acabamos de superar el trágico hito de cuatro millones de muertes de covid-19, que sin duda subestima el balance global", dijo el doctor Tedros, en una conferencia de prensa de la OMS.El director general de la OMS subrayó que "el mundo se encontraba en un punto peligroso de esta pandemia", que está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias.El primer caso de covid-19 fue detectado en China en diciembre de 2019, antes de que el nuevo coronavirus se extendiera por todo el mundo para convertirse en la pandemia más grave de los últimos 100 años.Según un balance elaborado por la AFP a partir de fuentes oficiales este miércoles a las 10H00 GMT, la pandemia ha provocado al menos 3.996.519 muertos en el mundo desde finales de diciembre de 2019. Estados Unidos es el país más afectado con 605.905 muertos, seguido de Brasil (526.892), India (404.211), México (233.958) y Perú (193.588).Perú es el país con mayor número de fallecimientos en relación con su población, seguido de Hungría. Estas cifras, que se basan en los informes diarios de las autoridades sanitarias nacionales, suelen estar subestimadas. La OMS estima que las muertes podrían ser de dos a tres veces mayores.vog/rjm/mis/mar ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ La OMS pide "extrema precaución" al levantar las restricciones contra el covid-19Ginebra, 7 Jul 2021 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud pidió el miércoles "extrema precaución" a los países que se levanten restricciones contra el covid-19, afirmando que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación. "Pido extrema precaución en el levantamiento completo de las medidas sociales y de salud pública en este momento, porque traerá consecuencias", afirmó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, interrogado respecto a los planes de Inglaterra de eliminar la mayoría de sus restricciones contra el coronavirus a partir del 19 de julio.rjm/vog/mbx/mab/mb