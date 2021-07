La deuda empresarial global se disparó un 10 % en 2020, hasta máximos históricos

EFE/EPA/Alex Plavevski/Archivo

Madrid, 7 jul (EFE).- La deuda total de las empresas de todo el mundo se disparó un 10,2 % en 2020, hasta alcanzar un máximo histórico de 13,5 billones de dólares (unos 11,4 billones de euros), según el índice anual Janus Henderson Corporate Debt Index.

Sin embargo, entre enero y junio de 2021, las empresas apenas han solicitado financiación adicional, explica el informe, que detalla que las compañías tampoco han gastado nada de la nueva financiación obtenida, ya que han preservado el efectivo durante la pandemia, por lo que la deuda neta no ha aumentado.

En 2020, las empresas de todo el mundo asumieron una deuda nueva récord, por un total de 1,3 billones de dólares (unos 1,09 billones de euros), al tiempo que los beneficios mundiales retrocedieron un tercio.

Según el informe, Janus Henderson espera que la deuda neta de las empresas aumente este año en 550.000 millones de dólares (unos 465.000 millones de euros).

El socio director de Janus Henderson para España, Juan Fierro, explica que el año pasado, el volumen de deuda en los balances de las empresas cotizadas a nivel mundial creció ese 10,2 %, aunque las compañías no gastaron esta nueva deuda, sino que incrementaron sus reservas de efectivo y activos líquidos para afrontar la situación de crisis provocada por la pandemia.

Esto se ha traducido en una escasa variación de los niveles de endeudamiento financiero neto (deuda ajustada al efectivo y activos líquidos), que únicamente se elevó un 1,9 %, hasta los 8,3 billones de dólares (unos 7 billones de euros).

En este sentido, prevé que según avance 2021, y se produzca una reapertura gradual de las economías y un repunte de la actividad, las empresas elevarán la inversión y retomarán sus políticas de remuneración al accionista a través del pago de dividendos y la recompra de acciones.

Por ello, aunque no espera un crecimiento significativo de los niveles totales de deuda, sí anticipa un repunte del endeudamiento neto a medida que las empresas comiencen a utilizar el efectivo y activos líquidos acumulados en los últimos doce meses.

Los bajos tipos de interés harán que el coste de esta deuda continúe siendo asequible, ha añadido.