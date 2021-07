Kane, MVP del partido: "Es increíble"

EFE/EPA/Carl Recine

Londres, 7 jul (EFE).- Harry Kane, capitán de Inglaterra y elegido MVP del partido, aseguró que jugar la final en casa es "increíble" y que tuvieron que superar un partido muy difícil contra Dinamarca.

Los ingleses disputarán su primera final de una Eurocopa tras vencer a Dinamarca en la prórroga. Kane fue el autor del gol definitivo, al recoger su rechace en un penalti.

"Esto es increíble, menudo partido. Mucho mérito de Dinamarca. Presionamos mucho y estuvimos ahí cuando importaba. Reaccionamos muy bien y estamos en la final en casa. Menudo momento", dijo Kane a la cadena británica ITV.

El delantero inglés, que ya suma cuatro goles en esta Eurocopa, a uno del pichichi, habló también sobre el penalti que tiró.

"No ha sido el mejor penalti que he tirado, pero a veces fallas y te cae la pelota al lado. Por suerte es lo que ha pasado hoy".

"Sabemos que va a ser un partido muy duro contra Italia, aunque hemos tenido un gran torneo hasta ahora. Un partido más y en casa. No podemos esperar", añadió.