Italia o cómo reinventarse para terminar ganando volviendo a sus esencias

De la pesadilla del Mundial de Rusia 2018 que siguió por televisión al sueño de jugar la final de la Eurocopa el domingo en Wembley. Italia se reinventó para terminar superando a España en semifinales (1-1, 4-2 en penales) volviendo a sus históricas esencias.

Tras la clasificación, el central con 108 partidos internacionales Leonardo Bonucci no pudo reprimir las lágrimas.

"Es alegría porque ha sido muy duro. Pero el corazón de Italia no se rinde nunca. Estamos en la final, tendremos que mostrar la misma voluntad, hacer los mismos sacrificios para lograr lo que falta a Italia desde hace 50 años", declaró sobre el único triunfo continental de su selección, en 1968.

"No vamos a parar", señaló este miércoles el referente deportivo La Gazzetta dello Sport.

El país vivió una noche de fiesta, con banderas agitándose en la Piazza del Popolo en Roma, así como en las calles de Milán o Turín. Los coches volvieron a tocar las pitas, se gritó 'Forza Italia' y se tiraron fueron artificiales.

La alegría de los 'tifosi' estuvo a la altura de la decepción vivida hace tres años y medio, cuando la Nazionale se quedó fuera del Mundial por primera vez desde hacía 60 años. Triste, sin ideas, ni goleador, la cuatro veces campeona cayó en la repesca ante Suecia (0-0 en casa tras una derrota 1-0 fuera).

- Ideas nuevas -

La leyenda Gianluigi Buffon no pudo batir el récord y jugar su sexto Mundial, retirándose de la selección tras esta decepción. Y el seleccionador Gian Piero Ventura evidentemente dejó el puesto.

En ruinas apareció Roberto Mancini en mayo de 2018 y emprendió la reconstrucción del entusiasmo, con ideas nuevas y jugadores renovados, aunque también guardando a preciados veteranos.

"La manera en la que fue capaz de entrar en el corazón de todo el mundo me sorprendió", explicó antes de la Eurocopa el capitán Giorgio Chiellini. "Es un hombre de pocas palabras pero ha creado un buen grupo, con gran serenidad, transmite calma y confianza", añadió.

Batida por Francia (3-1) a principios de junio de 2018 y luego ante Portugal (1-0) en septiembre, Mancini sumaba dos derrotas en sus cinco primeros partidos, pero el fondo ya había cambiado.

Se acabó focalizar todo el planteamiento en la defensa, el antiguo mediapunta aportó aire fresco y juego de posesión gracias a medios de calidad como Jorginho y Marco Verratti.

Esta revolución en el país del 'catenaccio' dio sus frutos: diez victorias en diez partidos para llegar a la Eurocopa y lograr la clasificación para la fase final de la Liga de Naciones (en octubre).

- 'Sin miedo' -

Irresistible, Italia encadenó contra España su 33º partido sin derrota (27 victorias y 6 empates), por lo que batió el récord de la Azzurra que tenía más de 80 años, amenazando ahora el mundial, que tiene España con 35 duelos.

Más allá del juego, el antiguo entrenador del City ha encontrado una identidad: cuando Italia sufre, como en octavos ante Austria (2-1 tras prórroga) y sobre todo frente a España el martes, que la dejó sin balón, el equipo mostró combatividad y solidaridad para superar estas situaciones.

Lejos de limitarse a 11 titulares, ha optado por un grupo grande (77 convocados en tres años y 35 debutantes).

Para algunos como Emerson o Federico Bernardeschi, ambos con minutos ante España, la selección ha sido un bote de salvación cuando han jugado poco en sus clubes.

Por solidaridad esta Italia se parece a la de 1982 o 2006, años de los dos Mundiales ganados, con gran cohesión y sin la necesidad de tener una superestrella.

"No somos los más fuertes, pero no tenemos miedo de nadie", señaló en un editorial La Gazzetta dello sport: "Claro que queremos ganar esta Eurocopa, pero el resultado del domingo no cambiará nada, esta es la Eurocopa de nuestro renacimiento".

