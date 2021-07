Issac Herzog investido presidente de Israel

Jerusalén, 7 Jul 2021 (AFP) - Isaac Herzog, exlíder del Partido Laborista, fue investido este miércoles como presidente del Estado de Israel, convirtiéndose así en la undécima persona en ocupar este cargo, cuyo papel es sobre todo simbólico. Con su mano izquierda sobre la Torá, juró ante los diputados de la Knéset (Parlamento) "cumplir fielmente su cargo de presidente". "Hoy me presento ante ustedes honrado y encantado", señaló Herzog, de 60 años, y añadió que quiere ser "el presidente de todos". "Mi misión, sobre todo, es obrar todo lo posible para recuperar la esperanza". Herzog había sido electo por los diputados a comienzos de junio, en medio de la crisis política, cuando los opositores a Benjamin Netanyahu, el primer ministro más duradero en la historia de Israel, realizaban negociaciones para sacarlo del poder. Finalmente, formaron un gobierno heterogéneo con el líder de derecha radical Naftali Bennett al frente.En Israel, como en otras partes, el poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro, en tanto que el cargo de presidente es apolítico y en gran parte honorario. No obstante, cuenta con la facultad de conceder indultos. Herzog reemplaza como jefe de Estado a Reuven Rivlin, de 74 años, figura de la derecha israelí, quien había sido elegido en 2017 por un periodo no renovable de siete años. Apodado "Buji", Isaac Herzog fue electo el 2 de junio con 87 votos de los diputados contra 26 de su adversaria, Miriam Peretz, una educadora sin experiencia política, pero figura popular en la sociedad israelí. Herzog ingresó por primera vez a la Knéset en 2003, y la década siguiente la pasó al frente de ministerios, antes de asumir el liderazgo de un partido laborista en crisis, en noviembre de 2013. jjm/cgo/vl/age/mb