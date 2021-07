Isa Pantoja explica por qué Kiko Rivera está tan enfadado con su prima Anabel

03-05-2021 Isa Pantoja habla de cómo ha vivido el día de la madre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Los frentes se le acumulan a Kiko Rivera. A su ruptura total con su madre, Isabel Pantoja, y su guerra judicial con su tío Agustín - al que acusa de estafa, administración desleal y apropiación indebida - se une ahora su enfrentamiento con su prima Anabel Pantoja, de la que no quiere saber absolutamente nada, como ha dejado claro a través de sus redes sociales, donde este martes le pedía públicamente que le dejase en paz para poder ser feliz.



Sin embargo, algo bueno han traído todos estos enfrentamientos, puesto que Kiko está más unido que nunca a Isa Pantoja que, dejando de lado su habitual tibieza cuando de su familia se refiere, se ha posicionado a favor de su hermano y por primera vez se pronuncia sobre el distanciamiento con su prima Anabel, desvelando por qué el Dj está tan enfadado.



- CHANCE: Hola Isa cómo estas. Tu hermano ha vuelto a saltar en redes sociales y habla de Anabel, dice que lo deje tranquilo y que lo deje ser feliz.



- ISA: No he visto que ha pasado pero va porque a lo mejor mi hermano se piensa que cuando le preguntan qué tal va la relación con mi hermano ella da detalles. Supongo que es un malentendido y hay que dar tiempo para que se entiendan, ahora mismo creo que no se van a entender muy bien.



- CH: Ahora esta situación está enquistada como la que tiene con tu madre, mejor dejarlo estar.



- ISA: Bueno eso tiene mejor solución la verdad. Lo de mi madre no creo que se arregle, pero ojalá.



- CH: Después de ver a tu madre con tu tío Agustín fue una forma de tomar partido con tu tío. ¿Qué te parece el mensaje que envió acompañándolo?



- ISA: Ya lo sabíamos que al fin y al cabo al estar con ella siempre, 24 horas, es normal que le apoye.



- CH: Tú como estas en la relación con tu madre, sigue siendo nula.



- ISA: Yo del tema ese no hablo.



- CH: Tú con Kiko más unida que nunca, al menos un día para que los primos se juntaran.



- ISA: Muy bien, hacía falta juntarnos con los niños, nosotros sí que nos hemos visto pero con ellos no. Es bueno que los primos se lleven bien y que al fin y al cabo tengan una vida normal, lo estamos consiguiendo y es lo importante. Es nuestro trabajo como padres.



- CH: ¿Tu relación con Anabel?



- ISA: Mi relación está bien, yo la quiero mucho y ya está.



- CH: Ella dice que le cuesta contactar contigo.



- ISA: Yo es que no quiero decir nada, yo no voy a ser la persona que... eso es justamente lo que le molesta a mi hermano, yo estoy teniendo más paciencia.