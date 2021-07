Inglaterra "tuvo que ir a buscar" la victoria sobre Dinamarca, reconoce Kane

El delantero Harry Kane, autor del gol de la victoria de Inglaterra sobre Dinamarca por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa, este miércoles en Wembley, admitió que su selección "tuvo que ir a buscar" el triunfo.

"Fue una victoria diferente a otras, tuvimos que ir a buscarla. Pero hicimos el trabajo. ¡Qué oportunidad disputar una primera final de la Eurocopa!", dijo en rueda de prensa el artillero del Tottenham. "Vamos a celebrar, pero pronto nos vamos a concentrar en la recuperación para el domingo y aprovechar la ocasión".

Preguntado sobre el penal en dos tiempos que acabó con su gol, Kane apuntó que "no he disparado tan bien como suelo hacerlo, he tenido suerte de que me haya llegado. A veces las cosas salen como uno quiere y, por suerte, así ha sido esta noche. (...) A velocidad real, me pareció penal, pero no vi ninguna cámara lenta", añadió.

"Es la primera vez" que Inglaterra encajó un gol y estuvo por debajo en el marcador en esta Eurocopa "pero aguantamos tranquilos, no entramos en pánico. Creamos ocasiones inmediatamente después", valoró.

"Schmeichel hizo una super parada y luego tuvo el gol de Raheem (Sterling) y controlamos en la segunda parte creando semioportunidades".

"La final será un momento especial. Habrá un ganador y un perdedor. Depende de nosotros estar en el lado de los ganadores", lanzó.

hap/gh/dr