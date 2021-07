Hungría.- La Eurocámara insta a Bruselas a actuar contra Orban y Von der Leyen dice que lo hará si no "corrige el tiro"

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)



Una gran mayoría de eurodiputados han instado este miércoles a la Comisión Europea a actuar contra la deriva antidemocrática del Gobierno de Viktor Orban en Hungría, tanto por la vía legal como mediante el bloqueo de fondos, a lo que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha respondido que no dudará en utilizar todos los poderes de la institución si Budapest no "corrige el tiro" y retira la ley que discrimina al colectivo LGTBIQ.



"Esta ley equipara la homosexualidad y la reasignación de sexo con la pornografía. Esta ley utiliza la protección de los niños, con la que todos estamos comprometidos, como pretexto para discriminar severamente a las personas por su orientación sexual. Esta ley es una vergüenza", ha proclamado Von der Leyen ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).



De este modo, Von der Leyen recuperaba entre algunos aplausos el mensaje que ya ha repetido públicamente varias veces desde la última cumbre europea, en la que una mayoría de líderes también intentaron presionar a Orban para que enmendara la controvertida legislación.



Bruselas trabaja desde la tramitación de la ley por parte del Parlamento húngaro en la base legal con la que armar el caso y poder lanzar un procedimiento de infracción por violación del Derecho comunitario y valores fundamentales de la UE, pero pese a las señales este paso no se ha concretado aún formalmente.



"Si Hungría no corrige el tiro, la Comisión hará uso de los poderes que le confiere ser guardián de los Tratados. Seamos claros, hacemos uso de estos poderes sea cuál sea el Estado miembro que infringe el Derecho europeo", ha advertido la política alemana, que ha querido así negar también que exista distinta vara de medir entre socios en la UE.



De este modo, Von der Leyen ha detallado que en lo que va de legislatura su equipo ha iniciado unos 40 procedimientos de infracción vinculados a la protección del Estado de derecho y a otros valores fundamentales recogidos en el Tratado de la UE. "Si es necesario habrá más procedimientos", ha remachado.



MEDIDAS URGENTES



Por eso los eurodiputados han instado a Von der Leyen a dar con urgencia pasos concretos, refiriéndose no solo al inicio de un expediente sancionador por discriminar al colectivo LGTBIQ y a los menores de edad por esta ley, sino también con medidas dirigidas a congelar fondos --con el mecanismo de condicionalidad-- o incluso bloqueando el plan de reformas e inversiones presentado por Hungría para poder acceder al fondo de recuperación post COVID.



La Comisión debe evaluar cada plan nacional para remitir al Consejo una recomendación para que los Veintisiete den o no luz verde al desbloqueo de fondos. En el caso de Hungría, la evaluación debería llegar a más tardar el próximo 12 de julio pero Bruselas evita responder a las preguntas de si aplazará la decisión y se limita a señalar que el análisis continúa.



Con todo, la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, ha asegurado que no le "consta" que desde la Comisión los encargados del examen del plan húngaro hayan "puesto freno" al examen del caso húngaro.



Sobre la condicionalidad que los eurodiputados reclaman que se aplique a los fondos que recibe Hungría, para evitar que siga recibiendo ayudas pese al riesgo de que sean utilizados en proyectos que vulneran el Estado de derecho, Von der Leyen ha asegurado que los servicios comunitarios están "examinando todos los hechos" para poder actuar ya en otoño si detectan irregularidades en algún Estado miembro.