General Motors propone suspender 250 contratos en Brasil por falta de piezas

Logo de la compañía General Motors. EPA/JEFF KOWALSKY/Archivo

Sao Paulo, 6 jul (EFE).- General Motors (GM) de Brasil propuso la suspensión de los contratos de 250 trabajadores de una de las fábricas que tiene en el estado de Sao Paulo debido a la escasez de piezas que afecta al sector automotor a nivel global, informaron este martes fuentes sindicales.

De acuerdo con el Sindicato de los Metalúrgicos de la ciudad de Sao José dos Campos, en el interior del estado paulista, el gigante automovilístico planteó suspender los 250 contratos entre el 12 de julio y 25 de agosto, con base en una medida extraordinaria dictada por el Gobierno, que autoriza la suspensión de los vínculos laborales por hasta 120 días a raíz de la pandemia del coronavirus.

Según el Sindicato, la propuesta fue realizada por GM durante una reunión celebrada la víspera y estuvo motivada por la "falta de piezas" para montar vehículos y componentes que afecta al sector mundialmente, aunque no precisó cuáles materiales serían.

En una asamblea este martes, "los trabajadores decidieron que solo aceptarán la suspensión de los contratos si la medida viene, obligatoriamente, acompañada de estabilidad en el empleo para todos, mientras valga el acuerdo", apuntó la entidad.

Agregó que líderes sindicales se reunirán este miércoles con representantes de GM Brasil para proseguir con las negociaciones y que los trabajadores decidirán el jueves próximo sobre si aceptan o no la propuesta.

"Los trabajadores de GM ya han dado el recado: no aceptaremos ninguna medida que suspenda los contratos sin que los empleos de todos estén garantizados", recalcó en la nota el vicepresidente del Sindicato, Valmir Mariano.

La planta de la compañía estadounidense ubicada en Sao José dos Campos es responsable de la producción de las camionetas "pickup" Chevrolet S10 y Trailblazer y actualmente emplea a cerca de 3.800 trabajadores.