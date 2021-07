Gardner asegura que "la idea es llegar a Valencia luchando por el título”.

El piloto australiano de Moto2, Remy Gardner. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 7 jul (EFE).- El piloto australiano Remy Gardner (Kalex), líder del campeonato del mundo de Moto2, asegura que para él "la idea es llegar a Valencia luchando por el título" y que su objetivo en la segunda parte de la temporada, que comenzará en Austria con dos carreras consecutivas es "mantener la línea de trabajo y resultados". "El objetivo para la segunda mitad del año es mantenernos en la línea de trabajo y resultados que hemos demostrado hasta ahora, es decir, repetir lo que hemos hecho en la primera parte de la temporada, ya que será importante no tener fallos y puntuar siempre", explica Gardner, quien ha logrado estar en el podio en ocho de las nueve carreras disputadas. No obstante, el piloto australiano reconoce en una entrevista de su propio equipo que le gustaría mejorar "en los entrenamientos cronometrados". "Y eso no quiere decir que lo hayamos estado haciendo mal, pero Raúl -su compañero Raúl Fernández- acostumbra a sacarnos un par de décimas y por eso en esta segunda mitad de temporada trabajaremos para mejorar un poco nuestro paso por curva en una vuelta lanzada”. Remy Gardner cumple su primera temporada en el equipo que dirige el finlandés Aki Ajo, sobre el que asegura que le ha aportado "mucha profesionalidad pues saben sacar el máximo de cada piloto y su manera de trabajar es fantástica, eficaz y ordenada, y espero que se vea reflejado al final de la temporada, porque en una categoría como Moto2, todo cuenta”. Al referirse nuevamente a su compañero de equipo Raúl Fernández, destaca: "Está bien tener un compañero fuerte al lado, así puedes aprender de él y es por eso por lo que el equipo está tan fuerte este año, porque adquirimos nuevos conocimientos el uno del otro y del estilo que tiene cada uno, lo que hace que el nivel suba cada vez más". En cuanto al balance de lo acontecido en lo que va de temporada, el piloto australiano afirma: "Después de las nueve carreras que hemos completado en esta primera mitad de año, si tengo que escoger un momento, escojo la victoria en Barcelona. Me gustó mucho la carrera que hicimos y, como vivo cerca, ese día pude celebrar el triunfo con los amigos”.