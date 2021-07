Fútbol.- El TSJ de Cataluña avala el proyecto del 'Espai Barça' y rechaza los recursos de la Favb y la CUP

16-01-2020 Mapa del futuro Espai Barça DEPORTES CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA AYUNTAMIENTO DE BARCELONA



El tribunal considera que está bien motivado y no ve discrecionalidad ni interés particular



BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado el proyecto del 'Espai Barça' al rechazar los recursos de la Federació d'Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb) y la CUP, que pidieron paralizarlo.



En dos sentencias consultadas por Europa Press, la Sala Contenciosa ha desestimado los dos recursos, que se presentaron contra el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el FC Barcelona por este proyecto de remodelación del Camp Nou.



De esta manera el tribunal mantiene en vigor el acuerdo de la subcomisión de Urbanismo de Barcelona, que en mayo de 2018 aprobó modificar del Pla General Metropolità en el ámbito de los terrenos del FC Barcelona.



Los magistrados contestan a la CUP y la Favb que el proyecto sí está bien motivado en una "amplia memoria", y que no se ha acreditado que haya habido discrecionalidad o que el proyecto atienda a intereses particulares.



También descartan "desviación de poder, o que resulte material o económicamente inviable" o que sea contrario al principio de desarrollo urbanístico sostenible, a la preservación del patrimonio o a los intereses de los vecinos y los valores naturales.



Respecto a una posible desviación de poder que alegaron los recursos, el tribunal señala que debe probarse "una razonable convicción, que aquí no se alcanza tan siquiera, de que, aun cuando la administración se ha acomodado externamente en su actuación a la legalidad formal, sin embargo el fin perseguido por los actos impugnados es ajeno al interés público".



El proyecto urbanístico implica al Camp Nou, el Palau Balaugrana y los alrededores, incluye oficinas, restaurantes y un hotel dentro del recinto, y prevé crear un espacio abierto en el entorno del estadio.