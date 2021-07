Expolicía Adams a un paso de ser candidato demócrata a Alcaldía Nueva York

El expolicía y presidente de distrito neoyorquino de Brooklyn, Eric Adams. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 6 jul (EFE).- El expolicía y presidente de distrito neoyorquino de Brooklyn, Eric Adams, ha dado este martes un nuevo paso para convertirse en el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, tras el anuncio de los votos por correo, que lo siguen situando como el más votado, aunque seguido muy de cerca por Kathryn García, con 8.426 votos menos.

Tras el escrutinio de los en torno a 130.000 votos por correo que quedaban por contabilizar, la Junta Electora ha anunciado que 403.333 papeletas se han decantado por Adams -un 50,5 % de los votantes demócratas-, mientras que 394.907 -un 49,5 %- lo ha hecho por García.

A falta de unos 3.500 votos que todavía deben revisarse, según la Junta Electoral, la elección de Adams como el candidato del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre para casi garantizada, aunque el anuncio oficial no se espera hasta el próximo viernes.

Dado el estrecho margen entre ambos contendientes y lo caótico que ha sido el proceso electoral, no se descarta un cambio sorpresivo de última hora.

El pasado 29 de junio, la Junta Electoral reconoció, tras anunciar unos resultados preliminares, que había contado por error 135.000 papeletas de prueba, lo que desató las críticas contra este organismo, cuyo modus operandi lleva años siendo puesto en entredicho por políticos y activistas.

Para estos comicios se estrenó un nuevo sistema de votación, que permite a los votantes elegir por orden preferencial hasta cinco candidatos.

Tras un recuento inicial en el que sólo se miraba la primera opción marcada en las papeletas de los votantes y en el que ningún candidato obtuvo la ventaja necesaria para resultar ganador, la Junta procedió el pasado martes a un primer conteo teniendo en cuenta el resto de preferencias expresadas por los electores.

En ese segundo escrutinio Adams se mantenía en cabeza con una ventaja sobre García, exdirectora del Departamento de Saneamiento de la ciudad, de 14.755. Una diferencia que García ha recortado casi a la mitad tras la apertura de los votos por correo, pero que no parece suficiente, al menos de momento, para arrebatarle la victoria al presidente de Brooklyn.

Adams, que durante años sirvió como policía en los cuerpos de seguridad de la ciudad, se presentó durante la campaña como el candidato mejor preparado para combatir la inseguridad rampante en la ciudad, una cuestión que, como desvelaron varias encuestas, se sitúa como la prioridad de los neoyorquinos.

El ganador de esta contienda se enfrentará en noviembre al aspirante republicano, aunque todas las quinielas apuntan a que el candidato demócrata tiene todas las de ganar dado el peso del electorado progresista en la ciudad de los rascacielos.