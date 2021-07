Etiopía.- La ONU y EEUU piden evitar "acciones unilaterales" ante las tensiones por el llenado de la presa de Etiopía

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas y Estados Unidos han pedido evitar las "acciones unilaterales" ante el repunte de las tensiones provocado por la decisión de Etiopía de proceder al segundo llenado del embalse de la presa que construye en el Nilo Azul sin haber logrado un acuerdo con Egipto y Sudán.



El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha resaltado que "es importante que no haya acciones unilaterales que socaven la búsqueda de soluciones" y ha agregado que "es importante que la gente se vuelva a comprometer con actuar de buena fe".



"Las soluciones a esto han de estar guiadas por otras alcanzadas por aquellos que comparten vías de agua, ríos, y que estén fundamentadas en el principio de un uso equitativo y razonable y la obligación de no causar daños significativos", ha argüido.



Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha expresado el apoyo de Washington a los "esfuerzos colaborativos y constructivos" de las partes implicadas y ha pedido "el reinicio de un diálogo productivo, sustancial y constructivo".



"Pedimos a todas las partes que eviten acciones unilaterales, cualquier acción unilateral, que pueda incrementar las tensiones y crear una mayor distancia entre donde estamos y una solución pacífica y constructiva. Solicitamos a todas las partes que se comprometan a una solución negociada aceptable para todas las partes", ha zanjado.



Etiopía notificó el lunes del inicio del llenado del embalse, una decisión rechazada "categóricamente" por parte de Egipto, que recalcó que es una "medida unilateral" que supone "una grave violación" de la declaración de principios pactada entre Etiopía, Egipto y Sudán.



Por su parte, el ministro de Irrigación sudanés, Yaser Abbas, expresó el deseo de Jartum de que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe para obligar a Etiopía a no adoptar medidas unilaterales sobre la presa, especialmente en lo relativo al proceso de llenado.



Los gobiernos de Egipto, Etiopía y Sudán alcanzaron en enero de 2020 un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la construcción de la presa y se comprometieron a firmar el documento final a finales de febrero, si bien Adís Abeba abandonó las conversaciones antes de firmar el acuerdo, algo que sólo hizo El Cairo.



Etiopía, que está financiando en solitario el proyecto y espera convertirse en el mayor generador y exportador de electricidad del continente, rechaza estas acusaciones. Las obras están siendo llevadas a cabo en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente.