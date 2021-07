El comercio de reflación está colapsando en todo Wall Street

(Bloomberg) -- El comercio de reflación que este año golpeó a los bonos, llevó a los indicadores bursátiles a récords repetidos y revitalizó las acciones de valor latentes durante mucho tiempo, está en rápido retroceso.

El motor del drama es el mercado de bonos. Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron por debajo de 1,3% el miércoles, al tiempo que las tasas reales, que eliminan el efecto de la inflación, se hundieron por debajo -1%, lo que indica que los operadores están desalentados por las perspectivas de crecimiento. Eso reavivó una oferta por el índice Nasdaq 100, con alta ponderación de tecnología, que brevemente tocó un nuevo récord, al tiempo que el Dow Jones Industrial Average, orientado a acciones cíclicas, quedó rezagado.

En conjunto, el panorama de activos cruzados sugiere que los inversionistas consideran cada vez más que los mejores días del llamado comercio de reflación es cosa del pasado. Después de un fuerte crecimiento económico que resucitó las acciones de valor en el primer semestre del año, han surgido advertencias de “crecimiento máximo” mientras que las expectativas de inflación, que alguna vez sacudieron las acciones tecnológicas, se enfriaron. Combinado con rumores de una Reserva Federal más restrictiva y las nuevas variantes de coronavirus que se extienden por todo el mundo, el cambio está enviando a los operadores vuelta a las acciones de crecimiento probadas.

“Desde abril hasta mayo o junio, observamos una gran cantidad de datos económicos en máximos y eso está repercutiendo en todos los activos”, dijo Matt Miskin, codirector y estratega de inversiones de John Hancock Investment Management. “Estas cosas todavía están creciendo, pero la tasa de variación se está desacelerando y los mercados lo están descontando”.

Una disminución de la demanda ha golpeado a las empresas de pequeña capitalización, las que alguna una vez se vieron favorecidas por la reapertura y el aumento de las tasas de vacunación en EE.UU. El índice Russell 2000 se ha quedado atrás del S&P 500 recientemente y el interés corto en el ETF iShares Russell 2000 de US$68.000 millones (IWM) acaba de alcanzar su nivel más alto este año.

En el mundo de los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), los productos de valor ya han perdido US$454 millones este mes, una rápida reversión de sus entradas de US$2.800 millones en junio. Mientras tanto, el ETF de bonos del Tesoro iShares 20+ Year de BlackRock (TLT) acaba de registrar su mayor entrada en dos meses, mientras que los intereses cortos del fondo se están desplomando.

Incluso los fondos inmobiliarios, que se han visto impulsados por la demanda de propiedades comerciales y residenciales en medio de las reaperturas, están comenzando a tener dificultades. El fondo ETF iShares US Real Estate de BlackRock (IYR) ha enfrentado cuatro días consecutivos de salidas de capital por un total de US$1.500 millones.

Los fondos de cobertura se están posicionando para que las estrategias de crecimiento continúen superando a las de valor, según los datos de los principales corredores compilados por Goldman Sachs Group Inc. Los gerentes seguían siendo compradores netos del factor valor en lo que va del año al 1 de julio, pero el ritmo de las compras se ha ralentizado drásticamente desde finales del primer trimestre e incluso han comenzado a vender a principios de junio.

Nota Original:The Great Reflation Trade Is Buckling All Across Wall Street

