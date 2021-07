El abogado de Ángela Dobrowolski deja claro que si Josep María Mainat sigue vivo es gracias a su exmujer

04-12-2020 ÁNGELA DOBROWOLSKI Y JOSEP MARÍA MAINAT EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Ángela Dobrowolski está retomando poco a poco su vida tras salir en libertad condicional el pasado jueves al aceptar una condena de 17 meses de prisión por haber intentado asaltar la casa de su exmarido, Josep María Mainat, quebrantando además la orden de alejamiento que tiene contra el productor. Muy positiva aunque adaptándose a su día a día fuera de prisión - donde ingresó el pasado mes de enero - la alemana confiesa que tiene numerosos planes en marcha, como han señalado en 'El programa de Ana Rosa', que pasan por abrir una tienda de pelucas y luchar por mejorar las condiciones de las presas de la cárcel de Barcelona, donde ha dejado buenas amigas.



Sin ganas de hacer declaraciones por el momento, ha sido su abogado, Juan Carlos Galbán, quien nos ha contado cómo está Ángela tras su salida de prisión y cuáles han sido sus condiciones para lograr la libertad. Además, ha 'mandado' varios mensajes a Josep María Mainat, asegurando que si el productor está vivo es gracias a su todavía mujer, ya que, como aclara, todavía no están divorciados.



- CH: Tenemos a Ángela en libertad provisional.



- JUAN CARLOS: Sí, salió el jueves pasado, llegamos a un acuerdo con la acusación, con Mainat.



- CH: ¿En qué condiciones se la ha concedido esa libertad?



- JUAN CARLOS: Las condiciones son las mismas que estaban vigentes en octubre cuando se acordó la orden de alejamiento más dos condiciones que han sido las que Mainat ha pedido par no oponerse a la libertad provisional de Ángela. Que siga un tratamiento terapéutico con un psicólogo y un test de estupefacientes cada 15 días. Esto último no lo hemos llegado a entender porque no sé quién ha dado positivo en cocaína y en cannabis, pero Ángela no.



- CH: Insinúa usted que puede ser la otra parte.



- JUAN CARLOS: Ángela no fue, tendrá que ser la otra parte.



- CH: Ángela ha empezado ya esa terapia. Mainat ha mantenido que Ángela necesita ayuda.



- JUAN CARLOS: Ángela ya está en tratamiento desde finales del año pasado, principios de este, va a seguir otro tratamiento más y evidentemente necesita esa ayuda porque entró en un bucle tras la falsa denuncia de intento de homicidio. Evidentemente que necesita ayuda de la cual pienso que también la debe de necesitar aún sin conocerlo mucho Mainat por la insistencia en no querer ver lo que es evidente y lo que se demostrará en el proceso penal, la absoluta inocencia de Ángela.



- CH: Respecto a este tema, ustedes aportaban la prueba de glucómetro que demostraría que había habido un fallo y que fue Ángela la que le salvó la vida al llamar a la ambulancia.



- JUAN CARLOS: He visto un tuit de Mainat que está celebrando un año de vida ahora el 23 o 24 de junio, que hace un año de los hechos y lo quiero felicitar. Tiene un año de vida a raíz de lo sucedido el año pasado, tiene un año más de vida gracias a Ángela, si no hubiera sido por Ángela esa hipoglucemia lo hubiera dejado en el acto. Si no llama Ángela con una dosis de glucemia de 50, que él dice que controla siempre, si no llega a llamar se queda allí, seguro 100%. Ya puede celebrar el año de vida gracias a Ángela.



- CH: Tendría que darle las gracias Ángela.



- JUAN CARLOS: Sí, ya llegará el momento en el que le tenga que dar las gracias a Ángela y pedir perdón a Ángela y a alguien más.



- CH: La única causa pendiente que le queda a Ángela es el supuesto intento de homicidio.



- JUAN CARLOS: Tiene alguna causa más pendiente. La que se ha cerrado es la de enero de este año del quebrantamiento de medida cautelar y allanamiento de morada del 4 de enero que llegamos a un acurdo con la acusación para imponer una pena que ha quedado suspendida durante el plazo de dos años de tal manera que, si en ese plazo no comete ningún nuevo delito, se tendrá por cumplida la pena de prisión que se ha impuesto.



- CH: El tema de las acusaciones cruzadas que había entre ellos, eso está archivado ¿no?



- JUAN CARLOS: Bueno, siguen su camino.



- CH: Ángela ya puede volver a ver a sus hijos.



- JUAN CARLOS: Sí, los verá en el punto de encuentro, pero este es un tema que lleva más Marian que es mi compañera y es la que lleva el tema del divorcio. Por mucho que les pese a muchos medios y se empecinen en hablar de la ex mujer de Mainat refiriéndose a Ángela hay que decirles que se equivocan, no sé si de mala fe o no, mientras no haya sentencia de divorcia, la apestosa Ángela Dobrowolsky sigue siendo la mujer de José María Maint.



- CH: ¿Ángela ha dejado de lado algunas amistades como Gabriel?



- JUAN CARLOS: Si, ha cortado radicalmente con ese ámbito.



- CH: ¿Cómo está?



- JUAN CARLOS: Muy bien, estaba muy animada, muy contenta, asimilando la nueva situación el cambio de vida, de actitud y centrarse en lo que se tiene que centrar que es en su vida y en sus hijos y olvidarse de quien se tiene que olvidar.



- CH: Ella es consciente de que tiene que tener mucho cuidado.



- JUAN CARLOS: Sí. Tiene una losa encima en el caso de que incumpliera la orden de alejamiento, no solo se abriría un proceso penal por incumplimiento de condena sino que la pena de prisión que ha quedado suspendida, quedaría en marcha y la cumpliría automáticamente. Conllevaría el inicio de un procedimiento ye l ingreso en prisión de forma directa. Se juega mucho.