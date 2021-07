Egipto.- El 'Ever Given' reinicia la navegación tras permanecer retenido desde marzo por el bloqueo en el Canal de Suez

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El buque 'Ever Given' ha reiniciado este miércoles la navegación tras permanecer retenido desde marzo junto a su tripulación después de que su encallamiento en el Canal de Suez provocara un bloqueo en esta importante vía marítima, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.



El reinicio de las operaciones del carguero ha tenido lugar después de 107 días incautado por las autoridades egipcias y a raíz de un acuerdo para el pago de compensaciones. De esta forma, el 'Ever Given', se dirige ahora al puerto neerlandés de Rotterdam, su destino inicial.



El reinicio de la navegación por parte del buque ha tenido lugar además un día después de que un tribunal de Ismailia diera 'luz verde' a la petición de un abogado de la Autoridad del Canal de Suez (SCA) para lograr la liberación del 'Ever Given'.



La Autoridad del Canal de Suez (SCA) informó el domingo del acuerdo alcanzado con los propietarios del 'Ever Given', si bien por el momento se desconocen los detalles del pacto al que han llegado las partes tras el proceso de negociaciones.



El encallamiento del 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, causó un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que provocó una parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.