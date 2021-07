EEUU pide a Irán acabar con sus "provocaciones" nucleares

CentralEEUU pide a Irán acabar con sus "provocaciones" nuclearesWashington, 6 Jul 2021 (AFP) - Estados Unidos y Europa se mostraron el martes "preocupados" por la decisión de Irán de aumentar su enriquecimiento de uranio, socavando aún más los esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear de 2015.El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) dijo que Irán tiene la intención de "producir uranio metal con una tasa de enriquecimiento del 20%"."Las operaciones han comenzado", confirmó Kazem Gharibabadi, representante de Teherán ante el órgano de la ONU, citado por la agencia iraní Irna. También aseguró que el objetivo era mejorar "la producción de productos farmacéuticos".Pero Occidente teme que, bajo la apariencia de investigación científica, Irán esté buscando adquirir armas atómicas. - "Inquietante" - Estados Unidos consideró "inquietante" que Irán se aleje cada vez más de sus compromisos nucleares y llamó al país a poner fin a sus "provocaciones"."Es inquietante que Irán haya escogido una escalada", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. "Continuamos llamando a Irán a poner fin a sus provocaciones", dijo."Este es otro paso atrás de Irán, ya que hemos demostrado nuestra sincera intención de volver" a suscribir el acuerdo nuclear iraní de 2015, comentó Price.Ese acuerdo entre Irán por un lado y Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China por otro, conocido como JCPOA por sus siglas en inglés, ofreció a Teherán un alivio de las sanciones occidentales y de la ONU a cambio de su compromiso de no dotarse de armas atómicas y de una reducción drástica de su programa nuclear bajo control de la organización internacional.Pero Washington se retiró del acuerdo en 2018 por decisión del entonces presidente Donald Trump, quien reimpuso las sanciones. En respuesta, Irán renunció a la mayoría de sus obligaciones.Los países europeos también expresaron su "grave preocupación" por el anuncio iraní debido a que conspira contra las negociaciones de Viena, destinadas a reimpulsar el acuerdo nuclear ."Con sus últimos pasos, Irán está amenazando un resultado exitoso de las conversaciones de Viena, a pesar de los progresos logrados en las seis rondas de negociaciones hasta la fecha", indicaron los ministerios de Relaciones Exteriores de Francia, Reino Unido y Alemania en un comunicado conjunto. - Negociaciones en riesgo - A su llegada a la Casa Blanca en enero, Joe Biden anunció su intención de reflotar el acuerdo.Las conversaciones en ese sentido se reanudaron en abril en la capital austriaca para que Washington vuelva al pacto, aunque se han estancado.Pero en febrero Teherán impuso restricciones a las inspecciones de la OIEA e inició la producción de uranio metálico con fines de investigación, un tema delicado porque este material puede también utilizarse en la fabricación de armas nucleares.Al decidir ahora pasar a una tasa de enriquecimiento más alta, "Irán pone en riesgo la posibilidad de concluir con éxito las conversaciones de Viena", dijeron los ministros europeos."Seguimos creyendo que el canal diplomático es el mejor y el más eficaz para garantizar que Irán no adquiera armas nucleares", sostuvo el portavoz de la diplomacia estadounidense.Pero "tales provocaciones no le darán a Irán ninguna influencia en las conversaciones", agregó. "Seguimos pidiendo a Irán que ponga fin a esta escalada, que regrese a Viena para entablar negociaciones reales y que esté listo para terminar el trabajo que comenzamos en abril", acotó Price.Estas conversaciones se encuentran actualmente paralizadas. "No se reanudarán esta semana", según un diplomático europeo contactado por AFP.En tanto, el nuevo presidente iraní, el ultraconservador Ebrahim Raisi, asumirá el cargo en agosto.bur-chp/yow/rsr -------------------------------------------------------------