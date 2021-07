Diputados paraguayos instan a Gobierno a pedir a Covax reembolso de vacunas

Paraguay pagó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un adelanto de 6.847.680 dólares el 1 de octubre de 2020 y 2.975.616 dólares a la Alianza GAVI, que fue reintegrado después debido a los cambios en el proceso administrativo del mecanismo Covax, según los datos del Ministerio de Salud. EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG/Archivo

Asunción, 7 jul (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este miércoles un proyecto de resolución para que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, solicite al mecanismo Covax la devolución de los montos pagados, ya que solo se han recibido 304.800 dosis de las 4.279.800 compradas.

La propuesta partió del diputado Hugo Ramírez, del gobernante Partido Colorado, que denunció en la sesión que "el sistema Covax ha fracasado" e insistió en que Paraguay necesita "esa plata" destinada a "comprar otras vacunas aprobadas que estén al alcance" del país.

"Qué nos devuelvan la plata del sistema Covax. Presentamos un proyecto de resolución donde queremos instar al Ministerio de Salud a que pueda gestionar los mecanismos necesarios para recuperar, o que nos reembolsen el dinero que Paraguay pagó para ingresar al sistema Covax", agregó durante su intervención.

Ramírez también agradeció las donaciones de vacunas de "los países hermanos" que han permitido al Gobierno avanzar con el plan de vacunación.

Paraguay pagó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un adelanto de 6.847.680 dólares el 1 de octubre de 2020 y 2.975.616 dólares a la Alianza GAVI, que fue reintegrado después debido a los cambios en el proceso administrativo del mecanismo Covax, según los datos del Ministerio de Salud.

Además, en marzo de 2021, el Ministerio de Salud desembolsó 158.000 dólares para recibir otras 36.000 vacunas.

Los retrasos de esas entregas generaron malestar entre la sociedad y también en el Gobierno.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, recalcó la semana pasada, durante su discurso anual de gestión, que "Covax no distribuyó la cantidad de vacunas comprometidas con el Paraguay".

Paraguay comenzó su plan de vacunación en febrero de este año, con el personal de blanco y los adultos mayores, y ha ido bajando la edad hasta la etapa actual, con las personas de entre 18 y 48 años con 884.552 vacunadas con al menos una dosis.

Las cifras de Our World in Data, con fecha del 30 de junio, registran que el 7,39 % de la población paraguaya ha recibido al menos una dosis, frente al 1,87 % que ya cuenta con la pauta completa.

La cartera sanitaria aguarda la llegada el viernes del millón de vacunas donadas por Estados Unidos para avanzar en la campaña de inmunización.

Desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso, hasta la fecha, Paraguay acumula 13.553 fallecidos, 384.284 recuperados y 431.367 confirmados.