Coronavirus.- Biden insiste a los estadounidenses en que se vacunen contra la COVID-19 ante la variante delta

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido este martes a los estadounidenses en que se vacunen contra la COVID-19 ante los casos de la variante delta y después de que no se alcanzase el objetivo fijado por su Administración de vacunar al 70 por ciento de la ciudadanía antes del Día de la Independencia del país, el 4 de julio.



"La variante delta ya es responsable de la mitad de todos los casos en muchas partes de este país", ha indicado Biden en un discurso. "Es más fácilmente transmisible y potencialmente más peligrosa", ha advertido.



En este sentido, ha pedido a los ciudadanos estadounidenses que "se vacunen ahora" ya que "nunca ha sido más fácil ni tan importante" y ha anunciado que las autoridades sanitarias llevarán a cabo un proyecto para los escépticos reciban la inoculación permitiendo que se vacunen en "farmacias", "consultas médicas", "puntos móviles" y de "puerta en puerta".



Hasta ahora, 157.636.088 de estadounidenses se han vacunado completamente contra la enfermedad, y más de 182 millones han recibido al menos una dosis, lo que implica al 67 por ciento de los adultos mayores de 27 años.



Este martes, Biden no ha anunciado ningún objetivo de vacunación después de reconocer el mes pasado que no se cumpliría la meta inicial que propuso de vacunar al 70 por ciento de la ciudadanía de cara al 4 de julio.



La campaña de vacunación en el país norteamericano se ha desacelerado ya que Estados Unidos se enfrenta a una baja aceptación de las vacunas entre los sectores más jóvenes de la población y en los estados más conservadores, al tiempo que la variante delta se expande.