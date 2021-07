Ciencia.-Neandertales tallaban objetos artísticos hace más de 50.000 años

07-07-2021 Escaneo microCT con marcado de las muescas. Marcadas en rojo están las seis muescas que crean el patrón angular, marcadas en azul son las muescas que las acompañan. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA A. TRÖLLER-REIMER/D. LEDER, NLD



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los extintos neandertales, genéticamente el pariente más cercano a los humanos modernos, decoraron huesos hace más de 50.000 años, según nuevos hallazgos arqueológicos en el Cueva del Unicornio, Alemania.



Desde el descubrimiento de los primeros restos fósiles en el siglo XIX, la imagen del neandertal ha sido la de un homínido primitivo. La gente sabe desde hace mucho tiempo que los neandertales eran capaces de crear herramientas y armas de forma eficaz. Pero, ¿podrían también hacer adornos, joyas o incluso arte?.



Un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Göttingen y la Oficina del Patrimonio del Estado de Baja Sajonia ha analizado un nuevo hallazgo de la Cueva del Unicornio (Einhornhöhle) en las montañas de Harz. Los investigadores concluyen que, de hecho, los neandertales tenían habilidades cognitivas notables. Los resultados del estudio se publicaron en Nature Ecology and Evolution.



Trabajando con la sociedad Unicornu Fossile, los científicos han estado llevando a cabo nuevas excavaciones en la Cueva Unicornio en las montañas Harz desde 2019. Por primera vez, lograron descubrir capas bien conservadas de artefactos culturales del período neandertal en la zona de entrada de la cueva. Entre los restos conservados de una cacería, un inadvertido hueso resultó ser un descubrimiento sensacional.



Después de quitar la tierra adherida al hueso, se reveló un patrón angular de seis muescas. "Rápidamente nos dimos cuenta de que no se trataba de marcas hechas por el sacrificio del animal, sino claramente decorativas", dice en un comunicado el líder de la excavación, el doctor Dirk Leder, de la Oficina del Patrimonio del Estado de Baja Sajonia. Las muescas talladas podrían analizarse con microscopía 3D en el Departamento de Biología de la Madera y Productos de Madera de la Universidad de Gotinga.



Para hacer una comparación científica, el equipo llevó a cabo experimentos con los huesos del pie del ganado actual. Mostraron que el hueso probablemente tuvo que hervirse primero para tallar el patrón en la superficie blanda del hueso con herramientas de piedra y el trabajo tomaría alrededor de 1,5 horas. El pequeño hueso que se había descubierto se identificó como procedente de un ciervo gigante (Megaloceros giganteus). "Probablemente no sea una coincidencia que el neandertal eligiera el hueso de un animal impresionante con enormes astas para tallar", dice la profesora Antje Schwalb de la Universidad Técnica de Braunschweig, que participa en el proyecto.



El equipo del laboratorio Leibniz de la Universidad de Kiel fechó el hueso tallado en más de 51.000 años utilizando tecnología de datación por radiocarbono. Esta es la primera vez que alguien ha fechado con éxito un objeto que debe haber sido tallado por los neandertales.



Hasta ahora, se conocían algunos objetos ornamentales de la época de los últimos neandertales en Francia. Sin embargo, muchos consideran que estos hallazgos, que tienen unos 40.000 años de antigüedad, son copias de colgantes hechos por humanos anatómicamente modernos porque en ese momento ya se habían extendido a partes de Europa. Los objetos decorativos y pequeñas esculturas de marfil han sobrevivido de los sitios de cuevas de humanos modernos en la Jura de Suabia en Baden-Württemberg y se encontraron aproximadamente al mismo tiempo.



"El hecho de que el nuevo hallazgo de la Cueva del Unicornio data de hace tanto tiempo muestra que los neandertales ya eran capaces de producir de forma independiente patrones en los huesos y probablemente también comunicarse usando símbolos miles de años antes de la llegada de los humanos modernos a Europa", dice el líder del proyecto, el profesor Thomas Terberger del Departamento de Prehistoria e Historia Temprana de la Universidad de Gotinga y de la Oficina de Patrimonio del Estado de Baja Sajonia.



"Esto significa que los talentos creativos de los neandertales deben haberse desarrollado de forma independiente. El hueso de la Cueva del Unicornio representa así el objeto decorado más antiguo de Baja Sajonia y uno de los hallazgos más importantes del período neandertal en Europa Central".