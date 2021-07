Chile.- La presidenta de la Convención Constitucional de Chile cita a los constituyentes tras suspender dos sesiones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncón, ha citado a los constituyentes para este miércoles a las 10.00 horas (hora local) como un tercer intento de llevar a cabo la primera sesión de este organismo que redactará la nueva Constitución del país y que ha fallado por dos días consecutivos en sus reuniones por fallos técnicos.



Condón ha confirmado que se celebrará la sesión aunque "no están resueltas todas las garantías de protocolo". "Es difícil en una tarde resolver todos los problemas que implica atender a todas las necesidades de la pandemia", ha dicho y ha apuntado a que el Gobierno de Chile "debió haber estado un mes antes, debió haber tomado contacto con nosotros, debió haber tomado todas las medidas que, de alguna manera, nos pudieran aportar en la prevención de los contagios y eso no se hizo como correspondía".



"Estamos minimizando los riesgos, pero aquí nadie está libre de contagio. Necesitamos certezas, y esas certezas las intentamos implementar, en la medida de que lo básico lo tendríamos", ha manifestado según recoge Radio Bío Bío.



La oposición ha criticado al Gobierno de Sebastián Piñera al que considera culpable de los problemas técnicos y la imposibilidad de seguir el protocolo para prevenir los contagios de coronavirus, motivos que han llevado a suspender las sesiones de la Convención.



Por su parte, el Gobierno de Chile ha pedido "comprensión" y "no ponerse ansiosos", para asegurar que este miércoles se podrá celebrar la sesión constituyente.



Asimismo, el ministro de Salud, Enrique Paris, ha anunciado una serie de medidas para ayudar a la Convención a mantener un protocolo sanitario para evitar contagios y el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, ha defendido el "importante" papel del Gobierno chileno en este proceso.



"Se ha seguido la hoja de ruta paso a paso, letra a letra, y uno puede entender que efectivamente pueden haber algunos temas técnicos como se plantearon en esta última hora, pero no por eso se va a cuestionar el rol del Gobierno en este proceso tan importante", ha dicho según recoge 'El Mercurio'.



La redacción de la nueva Constitución en Chile, que vendrá a sustituir a la anterior aprobada en 1980 bajo el régimen de Pinochet, es el resultado de las movilizaciones contra el Gobierno de Sebastián Piñera que comenzaron en octubre de 2019 y se prolongaron durante meses.