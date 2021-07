Camilo, ilusionado y pletórico, se sincera ante el inicio de su primera gira por España

07-07-2021 Camilo es uno de los artistas más exitosos en la actualidad. MADRID, 7 (CHANCE) "Millones", "Tutu", "Favorito", "Vida de rico"... Muchos de los éxitos de Camilo se han convertido en algunas de las canciones que más escuchamos últimamente. Convertido en uno de los mayores exponentes del nuevo pop, Camilo desembarca en España, donde hoy da inicio a su primera gira por nuestro país, "Mis manos tour", con un esperadísimo concierto en Murcia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA SONY MUSIC



Una gira con la que recorrerá buena parte de la geografía española en los próximos meses, actuando en ciudades como Cádiz, Marbella, Valencia, Castellón, Santiago de Compostela, Madrid o Barcelona, en compañía de su mujer, Eva Luna, de quien, enamoradísimo, intenta separarse lo mínimo e indispensable.



De este y otros temas nos ha hablado el artista colombiano en una entrevista con la que con su cercanía, su sonrisa y su naturalidad nos ha conquistado... ¡Totalmente!



- CHANCE: Una gira en estos tiempos tan difíciles



- CAMILO: Me siento feliz, muy emocionado. Es un momento con el que he soñado muchos años en mi vida, toda mi vida tal vez. Está por pasar, estoy por vivir ese sueño, tengo nervios, un poquito, no por inseguridad sino por los nervios que sentía también cuando me iba a casar, nervios antes de algo muy significativo.



- CH: Tienes 22 fechas cerradas en España. Donde te hace especial ilusión actuar.



- CAMILO: Me hace ilusión todo, exceptuando un par de lugares que conozco como Madrid, Barcelona y Cádiz, voy a poder conocer absolutamente toda España, son más de 20 fechas en un montón de ciudades que no conozco, me hace ilusión viajar por tierra, me fascina, ir en el bus mirando por la ventana, me encanta mirar por la ventana, estoy muy emocionado. Recorrer todo este país que mis canciones ya han recorrido y mirar a los ojos a tanta gente que me ha mirado a los ojos a través de las canciones, es algo que me hace mucha ilusión.



- CH: ¿Cómo son los fans españoles?



- CAMILO: Los conozco, pero todavía creo que la gira me va a ayudar a entender verdaderamente la entidad del público español, dicen que hasta que no estás en un concierto con la gente al otro lado no alcanzas a dimensionar la identidad del otro, sí que puedo decirte que nada más saliendo a cenar, encontrándote con la mirada de la gente en las esquinas te das cuenta del nivel de bienvenida que te han dado y España ha sido muy generosa conmigo, con mi esposa, con mi proyecto y mi familia. Yo no me canso de agradecer, esta gira es una manera de entregar de vuelta el amor del público español.



- CH: Qué tienes preparado para el show, alguna colaboración.



- CAMILO: Tengo muchas sorpresas en el show. Tengo una gran sorpresa, una gran invitada que estará acompañándome en esta gira, es algo que me emociona muchísimo, la puesta en escena, la banda que son amigos y hermanos de mi vida es algo que me llena de ilusión. Es algo muy por encima de lo que yo soñaba, pero muy a la altura del cariño del público español, quiero darle lo mejor que hemos podido montar, logramos algo fantástico.



- CH: Los sitios donde actúas son muy grandes. Como está la venta.



- CAMILO: Hay dos grandes bendiciones, la primera poder hacer la gira en una época tan complicada y la segunda la sorpresa que ha sido haber agotado las entradas casi de la gira entera en horas. Madrid se agotó todas las entradas en menos de un día, es algo que valoro mucho por lo que estoy muy agradecido, cada entrada significa un esfuerzo de una persona por tener un encuentro con alguien que es significativo, soy consciente de eso. Me hace ilusión que esta experiencia que estamos por vivir juntos me causa tanta ilusión a mí como a ellos.



- CH: Eva Luna es tu medio fan, no sé si te acompañará en este caso.



- CAMILO: Mi esposa está aquí conmigo en España, eso me da mucha felicidad, todos los otros viajes que he tenido siempre es la única patica coja que tengo para disfrutar 100% de España. Ahora es plenitud total, tanto que empecé a pensar cosas como qué bien que disfrutarían esto mis papás, la segunda parte que arranca en septiembre vienen mis padres y mi hermana. Quiero traerlos a todos, el cariño de España es algo que quiero vivir con toda la gente que amo.



- CH: Planeando tener hijos también.



- CAMILO: Sí, sí quisiera en algún momento de mi vida.



- CH: Os casasteis en un año complicado por la pandemia.



- CAMILO: Cuando nos casamos no era una situación el Covid todavía, nuestra boda fue para muchos de nuestros amigos el ultimo evento antes de que sucediera lo que sucedió. Fue febrero del 2020. A finales de nuestra luna de miel nos llegaban las noticias, cuando llegamos a Miami a los dos o tres días se cerró el aeropuerto. Nuestra boda es el último evento en mi memoria en el que no había nadie con mascarilla.



- CH: Ahora tienes un reto muy importante, que se puedan celebrar todos los conciertos, que la gente se porte bien, ¿Qué le dirías a los jóvenes que están traspasando la barrera?



- CAMILO: En mi caso estoy muy agradecido con poder hacer esta gira en una época que sabemos que es compleja, ha sido una gran noticia para todo el personal técnico que ha estado con nosotros que son españoles y están muy felices que una gira como esta les represente la ilusión de volver a hacer lo que aman y el sustento económico de volver a trabajar en algo que les generaba mucho susto que se frenara. En mi caso gracias a Dios somos conscientes de la normativa, los conciertos tienen su normativa clara en cada comunidad autónoma, hemos sido muy respetuosos sobre todo desde el agradecimiento de venir a tocar. Sé que el público estará a la altura de esa normativa, siempre desde el agradecimiento de los dos lados, de vivir eso oy yo venir a vivirlo.