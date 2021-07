Buque portacontenedores zarpa del Canal de Suez luego de 100 días inmovilizado

con firma del acuerdo de indemnización, declaraciones del abogado y del presidente de la Autoridad del Canal de Suez ///El Cairo, 7 Jul 2021 (AFP) - El buque portacontenedores "Ever Given", que bloqueó durante seis días el Canal de Suez y estuvo inmovilizado en total más de tres meses, levó ancla este miércoles como se preveía tras un acuerdo de indemnización a las autoridades egipcias de parte de su propietario japonés firmado en la misma jornada.El gigantesco navío, con una capacidad de 200.000 toneladas, quedó bloqueado cortando por completo el paso en el canal el 23 de marzo, un incidente que afectó gravemente al comercio marítimo mundial y provocó pérdidas a Egipto.Anclado en Gran Lago Amargo, en el medio del Canal de Suez, desde la reanudación del tráfico marítimo el 29 de marzo, el "Ever Given" comenzó a desplazarse con su cargamento hacia el norte rumbo al Mediterráneo poco después de las 11H30 (09H30 GMT), constató un periodista de la AFP.En el momento en que quedó varado, las imágenes del navío se viralizaron en redes sociales y medios de prensa en todo el mundo.Más de tres meses después del fin del incidente y varias semanas de indemnización, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) anunció el domingo un acuerdo de indemnización con el propietario japonés del buque, Shoei Kisen Kaisha, que se firmó este miércoles y cuyos términos permanecieron confidenciales.El abogado de SCA, Jaled Abu Bakr, insistió en un discurso poco antes de la firma en la "confidencialidad" del acuerdo. "Confirmo que hemos preservado todos los derechos de la autoridad", aseguró.El presidente de la SCA, Oussama Rabie, dijo el domingo en una entrevista por televisión que Egipto recibiría, además de compensaciones financieras, un remolcador con capacidad de 75 toneladas de parte del propietario del "Ever Given".El Cairo reclamó inicialmente 916 millones de dólares (767 millones de euros) antes de revisar la cifra a la baja, a 550 millones de dólares (660 millones de euros).Durante la ceremonia del miércoles, Rabie anunció "al "mundo" la conclusión del acuerdo, con las banderas egipcia y japonesa detrás, en directo en la televisión de su país. - Ingresos millonarios - Egipto, que recibe más de 5.000 millones de dólares anuales en ingresos de Suez, perdió entre 12 y 15 millones de dólares cada día que estuvo cerrada la vía, según la SCA.Además, el intenso operativo para desencallar el "Ever Given", de bandera panameña y operado por la taiwanesa Evergreen Marine Corporation, provocó serios daños al canal.El buque logró salir el 29 de marzo, lo que permitió que 420 buques varados al norte y sur de la ruta pudieran pasar por el canal a inicios de abril.Pero incluso con el atascamiento del barco, Rabie dijo que los ingresos del canal en el primer semestre del actual año fiscal superaron los 3.000 millones de dólares.En el año fiscal 2019/20, Egipto recibió 5.700 millones de dólares en ingresos por el canal.Las autoridades han intentado evitar el daño a la reputación de la ruta por el incidente, destacando los esfuerzos de Egipto en la operación de rescate.El presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi prometió hacer inversiones para evitar que se repita la crisis, y aprobó en mayo pasado un proyecto de dos años para ampliar y profundizar la parte sur de la ruta, donde se atascó el buque.Cerca de 19.000 navíos atravesaron el canal en 2020, según la SCA, un promedio de 51,5 buques por día.bur/emp/hj/elm/mas/rsr/mar/bl/mar -------------------------------------------------------------