Brasil.-El ministro de Desarrollo Regional de Brasil admite haberse reunido con el hijo de Bolsonaro sin saber quién era

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El ministro de Desarrollo Regional de Brasil, Rogerio Marinho, ha confirmado que se reunió en 2020 con Jair Renan Bolsonaro, el hijo menor del presidente, Jair Bolsonaro, pero ha matizado que no sabía quién era hasta que fueron presentados.



Durante una vista ante la Comisión de Inspección y Control Financiero de la Cámara de Diputados del país, Marinho ha explicado el motivo de dicho encuentro y ha recalcado que en su agenda aparecía entonces únicamente el nombre de un asesor de la Presidencia brasileña y no el del hijo de Bolsonaro.



Según el ministro, la reunión fue solicitada "por la oficina del presidente" y, durante el encuentro, se presentó un plan de "innovación tecnológica" en el área de vivienda, según informaciones del portal de noticias G1.



La Policía Federal abrió posteriormente una investigación contra la empresa de Jair Renan a solicitud del Ministerio Público y ante presuntos indicios de tráfico de influencias. "La reunión que se realizó con nosotros fue en 2020. (...) Fue solicitada por la oficina del presidente, por uno de sus asistentes", ha dicho Marinho.



"Solo supe que era hijo del presidente porque alguien me lo presentó", ha recalcado. A su juicio, la presencia de Jair Renan "no provocó ningún tipo de vergüenza". "Entró en silencio y se fue en silencio", ha añadido.



Además, ha subrayado que "reciben diariamente programas e iniciativas (como el presentado por el hijo de Bolsonaro) que se tienen en cuenta o no". El ministro ha negado así que se contraten directamente proyectos de este tipo.



"Son las empresas las que responden a los avisos públicos a través del Fondo de Arrendamiento Residencial (FAR) o el Fondo de Desarrollo Social (FDS)", ha explicado. "La presencia del hijo del presidente no tiene relación de causa y efecto", ha zanjado.