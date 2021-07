Bolivia.- Economía/Finanzas- La CNMV suspende la presentación física de documentación en su sede de Barcelona hasta el 19 de julio

20-12-2018 Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ECONOMIA EMPRESAS



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) susenderá hasta el 19 de julio la presentación física de documentación en el Registro General de su sede de Barcelona. con motivo del traslado de sus oficinas a la nueva sede de la calle Bolivia.



Según ha comunicado, la continuidad en la presentación y tramitación de la documentación está garantizada a través de la zona abierta en la sede electrónica, con DNI o certificado electrónico, a través del enlace https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/sedeelectronica.aspx



Asimismo, las personas o entidades no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración o que no posean certificado o DNI electrónico podrán enviar sus documentos por correo electrónico a la dirección registro@cnmv.es.



La CNMV ha recordado que los inversores podrán enviar sus consultas y reclamaciones por escrito dirigido al Servicio de Reclamaciones de la CNMV (calle Edison, 4, 28006 Madrid), por vía telemática (http://www.cnmv.es/Portal/inversor/Como-Reclamar.aspx) o por teléfono a través del número 900 535 015.



El cese temporal del servicio presencial en Barcelona no afecta al registro de la CNMV en su sede de Madrid, que continuará completamente operativo.