Bernardo Pantoja sale al paso del enfrentamiento entre Kiko Rivera y su hija Anabel

MADRID, 7 (CHANCE)



Muy enfadado con su prima Anabel Pantoja por su falta de posicionamiento en la guerra que le enfrenta desde hace meses a su madre y porque filtre en televisión todo lo relacionado con su maltrecha relación, Kiko Rivera ha dejado claro a través de sus redes sociales que no quiere saber nada de la 'sobrinísima' de Isabel Pantoja.



"Estoy en un punto de mi vida que para ofenderme primero tienes que importarme. Tú elegiste tu camino y lo respeto. Deja de dar por culo Y sobre todo déjame ser feliz" escribía el Dj en su cuenta de Instagram en clara alusión a la influencer después de que Anabel asegurase en 'Sálvame' que está "hasta el mismísimo" de que su primo le acuse de hacer público su enfrentamiento cuando, según ella, no ha filtrado ninguno de los mensajes en los que Kiko le decía que no quería saber nada de ella.



Hemos preguntado a Bernardo Pantoja, padre de Anabel y tío de Kiko, por esta guerra pública que están librando los primos desde hace unas semanas pero, fiel a su discreción, ha preferido no pronunciarse y ha huido en la silla motorizada que utiliza para moverse por Sevilla a causa de sus evidentes problemas de movilidad después de que le amputasen una pierna hace casi 4 años.



Acomañado por su inseparable pareja, Junco, el hermano de Isabel Pantoja guarda silencio y, muy serio, ignora las preguntas relacionadas con las últimas polémicas familiares, evitando salir en defensa de su hija tras los duros ataques de Kiko.



Completamente alejado del foco mediático, Bernardo tampoco confirma si asistirá a la boda de Anabel con Omar Sánchez en Canarias ni se pronuncia sobre la guerra legal que su sobrino Kiko ha emprendido contra su hermano Agustín con quien, según se rumorea, él tampoco tiene relación desde hace años.