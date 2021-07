Báez y Álvarez pegan dos jonrones; Guerrero Jr llega a 28 en lucha con Ohtani

Queens (United States), 16/06/2021.- New EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Houston (EE.UU.), 7 jul (EFE).- La explosividad de los bates latinoamericanos sigue sonando en las Mayores, luego de que el campocorto puertorriqueño Javier Báez y el designado cubano Yordan Álvarez conectaron par de cuadrangulares que los convirtieron en los protagonistas destacados en la jornada de las Grandes Ligas.

En ese mismo renglón de poder, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., conectó su cuadrangular vigésimo octavo de la temporada que le ayudó en la lucha por alcanzar al nuevo líder en las Mayores, el japonés Shohei Ohtani.

El guardabosques Andrew McCutchen pegó grand slam con los Filis de Filadelfia, que vencieron 15-10 a los Cachorros de Chicago, para quienes Báez conectó par de vuelacercas, que no impidieron otra derrota más de su equipo, la .

Báez (21) jugó con bate de alto poder y sacó chispas al botar la pelota del campo en el sexto episodio contra Nola, sin corredores en el camino.

El primer batazo de cuatro esquinas de Báez se fue a lo profundo entre los jardines izquierdo y central.

El boricua volvió a castigar con la misma dosis en el séptimo episodio con un corredor en los senderos al encontrar los disparos del relevo Bailey Falter, con dos "outs" en la entrada.

Báez hizo volar la pelota 125 metros sobre el jardín central con el guardabosques Joc Pederson en el camino.

El bateador emergente venezolano Robinson Chirinos (1) bateó de cuatro esquinas en la novena entrada, solitario, con los Cachorros en su segundo partido que ha disputado desde que firmó con los Cachorros.

Álvarez conectó par de cuadrangulares para los Astros de Houston, que derrotaron 9-6 a los Atléticos de Oakland en el duelo por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

El toletero cubano, que llegó a los 16 cuadrangulares, comenzó el castigo contra los Atléticos en el primer episodio al conectar de vuelta completa llevando a un corredor por delante, con dos "outs" en la entrada.

En la quinta entrada volvió a desaparecer la pelota, esta vez con dos compañeros en los senderos, cuando se registraba un out en el episodio.

Los dos jonrones de Álvarez fueron en castigo a los lanzamiento del abridor Chriss Bassit.

El primero de sus vuelacercas voló 128 metros sobre lo alto del jardín central, y el segundo lo sacó superando la barda izquierda con batazo de 112 metros.

El abridor Spenser Watkins trabajó cinco episodios y dirigió a los Orioles de Baltimore a un triunfo por 7-5 sobre los Azulejos de Toronto, para quienes Guerrero Jr., conectó su jonrón número 28 de la temporada.

El guardabosques venezolano Anthony Santander (6) hizo volar la pelota en el quinto episodio llevando a un corredor por delante.

Guerrero Jr. se mantiene en el subliderato de jonrones de las Grandes Ligas, detrás de Ohtani, que suma 31, y en la jornada le tocó destacar desde el montículo como abridor de los Angelinos.

El joven toletero dominicano de 22 años sacó la pelota del campo con batazo de 134 metros a lo profundo del jardín central tras descifrar los lanzamientos del relevo Tanner Scott.

El guardabosques cubano Lourdes Gurriel Jr. (10) se voló la barda en el noveno episodio con un corredor en los senderos, también con los Azulejos, pero tampoco fue suficiente a la hora de evitar la derrota.

El guardabosques cubano Adolis García jonroneó y los Vigilantes de Texas derrotaron 10-5 a los Tigres de Detroit.

García (21), que se ha ganado el derecho a su primer All-Star, pegó de cuatro esquinas en el octavo episodio al castigar los lanzamientos del cerrador Bryan García, sin compañeros por delante, cuando el serpentinero había sacado dos outs de la entrada.

El abridor Ryan Weathers lanzó cinco episodios y un tercio y el guardabosques Wil Myers pegó batazo de cuatro esquinas para los Padres de San Diego, que superaron 7-4 a los Nacionales de Washington, para quienes el dominicano Juan Soto (10) botó la pelota del campo.

Soto conectó de cuatro esquinas en la sexta entrada, sin corredores por delante, al descifrar los lanzamientos de Weathers.

Mejor suerte tuvo el bateo explosivo del segunda base venezolano venezolano Rougned Odor que se fue de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas en la victoria por paliza de 12-1 de los Yanquis de Nueva York ante los Marineros de Seattle.

Odor (9) sacó la pelota del campo en el octavo episodio con dos compañeros en los senderos.

El venezolano encontró la serpentina del cerrador dominicano Rafael Montero y le botó la pelota del campo cuando el lanzador no sumaba ni un out en el episodio.