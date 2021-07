Asesinan por la noche al presidente de Haití, Moïse, en su casa

Jovenel Moïse, presidente de Haití, habla durante una entrevista en Puerto Príncipe, Haití, el 29 de enero de 2018.

(Bloomberg) -- El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en un ataque perpetrado por un grupo de personas no identificadas en su casa ubicada en la capital, Puerto Príncipe, según informó el primer ministro interino de la nación, Claude Joseph.

La primera dama, Martine Moïse, resultó herida en el “bárbaro” ataque y está hospitalizada, dijo Joseph en un comunicado, publicado por la embajada de la nación en Canadá el miércoles por la mañana.

Algunos de los agresores hablaban español, agregó Joseph, dando a entender que eran extranjeros. La Policía Nacional de Haití y otras autoridades están trabajando para mantener el orden, dijo. En un sector de la ciudad, se observaron saqueos a algunas empresas, informó Associated Press.

Además de la pandemia y una economía tambaleante, Haití estaba atravesando una lucha por el poder constitucional derivada de una elección caótica en la que Moïse solo juramentó 15 meses después de una votación de primera ronda. Como resultado, había dicho que su mandato de cinco años se extendería hasta febrero de 2022, mientras que la oposición dijo que su mandato terminó en febrero pasado.

Moïse, de 53 años, había gobernado por decreto desde enero de 2020, cuando expiraron los mandatos parlamentarios sin la celebración de elecciones programadas. La oposición había dicho que estaba acumulando poder ilegalmente y promulgando leyes que violaban la Constitución. Moïse respondió a las acusaciones diciendo que “no era un dictador”.

Esta semana, Moïse nombró a Henry Ariel como primer ministro, aunque aún no ha asumido formalmente el cargo, y Claude Joseph sigue actuando de forma interina.

“Acto atroz”

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, fue uno de los primeros en condenar el ataque. “Este acto atroz es una mancha en Haití y un momento doloroso para la región”, dijo en una publicación en Twitter.

Haití, la nación más pobre de América, ha luchado por la estabilidad política durante décadas. Su proximidad a Estados Unidos hace que su prolongado caos sea una prueba para el presidente Joe Biden en la región. El asesinato de Moïse también abre la posibilidad de una nueva escalada de violencia en la isla caribeña.

El equipo de seguridad nacional de Biden proporcionará detalles del “horrible” ataque al presidente, dijo al portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, a MSNBC.

“Estamos listos y los apoyamos para brindar cualquier asistencia que se necesite”, dijo por separado a CNN.

