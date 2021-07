Arquidiócesis de Managua demanda liberación de opositores y elecciones libres

en la imagen el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 7 jul (EFE).- La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua demandó este miércoles "la inmediata restitución" de los "derechos civiles" de "los injustamente detenidos", y abogó por la celebración de unas elecciones libres en noviembre, en las que el mandatario, Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, buscará su reelección por cinco años más.

"Como cristianos, abogamos por el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada en comicios libres, por el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, de los injustamente detenidos, y por la inmediata restitución de sus derechos civiles", señaló en una declaración la diócesis de Managua, que dirige el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.

En un mensaje dirigido "al pueblo santo de Dios y personas de buena voluntad" y en el marco del arresto de seis aspirantes de la oposición a la Presidencia, la archidiócesis de Managua indicó que, frente al panorama electoral, "debemos exigir con los medios disponibles el respeto del voto del pueblo para que las elecciones sean creíbles, justas y transparentes".

ALERTA POR NUEVO ÉXODO DE NICARAGÜENSES

Asimismo, la Arquidiócesis de Managua alertó que la actual crisis política electoral está dejando un nuevo éxodo de nicaragüenses, principalmente jóvenes.

"Con tristeza constatamos nuevamente la migración de nicaragüenses, en su gran mayoría jóvenes, por persecuciones políticas", sostuvo la diócesis, sin ofrecer cifras.

Un total de 103.600 nicaragüenses se habían marchado al exilio hasta marzo de 2020 a causa de las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Ortega que estallaron en abril de 2018, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Costa Rica alberga a más de 85.000 solicitantes de asilo o refugio de nicaragüenses que huyeron de la violencia y la persecución política en el marco de esas manifestaciones, según los datos de ACNUR.

"Hoy Nicaragua no solo tiene miedo, tiene temor, angustia y zozobra. ¡Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado a un túnel, a una noche de oscuridad! ¡Cuánto miedo en la noche!" añade la institución.

"La noche se ha convertido en sinónimo de miedo y terror" en el país debido a que los arrestos por parte de la Policía son ejecutados cerca de la medianoche, continuó la diócesis, que citó lo dicho por el obispo Rolando Álvarez en una homilía el pasado 27 de junio.

VALORA RESISTENCIA A NO VIOLENCIA

Por otro lado, la Arquidiócesis nicaragüense valoró como positivo que en medio de la crisis política se esté resistiendo la tentación de caer en la violencia.

"Frente a esta realidad, el cristiano actúa confinado en el señor, practicando la caridad, la justicia, resistiéndose a la tentación de caer en la violencia, elevando constantemente su oración, para que nos ilumine el sol que nace de lo alto y disipe toda tiniebla y sombra de muerte", continuó.

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, un periodista, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, dos extrabajadores de una ONG, y un conductor de Cristiana Chamorro.

El encarcelamiento de líderes opositores se produce antes de las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega, que también gobernó entre 1979 y 1990, busca su tercera reelección consecutiva para un cuarto periodo de cinco años y el segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.