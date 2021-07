Argentina inicia sanción a empresas que explotan hidrocarburos en Malvinas

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Argentina, Daniel Filmus. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archiv

Buenos Aires, 7 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este miércoles “el inicio de un proceso de sanción” por la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin su autorización, en aguas de las islas Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.

En una rueda de prensa conjunta entre los secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y de Energía, Darío Martínez, se indicó que la decisión se tomó porque dos leyes argentinas, la 26.659 y la 26.915, determinan que “nadie puede explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno”.

El proceso de sanción alcanza a las empresas petroleras “Chrysaor Holdings Limited” y “Harbour Energy PLC.”, con sede en Reino Unido, y “Navitas Petroleum LP”, con sede en Israel, según dijo Filmus.

Según las autoridades argentinas, las compañías se encuentran trabajando en la zona norte de las Islas Malvinas.

Por el dominio de las Malvinas, Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en 1982 en una guerra que duró 74 días y en la que murieron 649 argentinos y 272 británicos.

La zona donde estas empresas están operando sin autorización de Argentina es parte de la propuesta del nuevo límite exterior de la plataforma continental argentina que el país hizo a Naciones Unidas y que el organismo aprobó por unanimidad, aunque sobre la parte correspondiente a las Islas Malvinas la ONU aún no se expidió por la controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, indicó Filmus.

EMPRESAS

Según dijo Martínez, “las empresas no están habilitadas para operar, ni para hacer sísmica ni para explorar", tampoco “han pedido ningún tipo de autorización” y por eso se inició “este proceso, que tiene que ver con la notificación y luego con las sanciones” que habilita la normativa.

Además, indicó que “dispara” un proceso de evaluación y cuantificación del perjuicio para Argentina.

Filmus agregó que “todas estas empresas fueron anoticiadas de esta situación el año pasado”, ya que la Cancillería “les envió notas de desaliento” y se han realizado entrevistas con algunas de ellas “para notificar que están incurriendo en delito” para la Argentina.

“Han avanzado y por eso nosotros hemos avanzado en las acciones”, indicó.

A su vez, estas tres empresas se suman a ocho compañías que ya fueron sancionadas en el período 2011 a 2015, “algunas con denuncia administrativa, con lo cual no pueden operar en Argentina, y otras con denuncia penal y pedido de embargo”, dijo Filmus.

SANCIONES

Según indicó la directora Nacional de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Sandra Pitta, el proceso consiste en una etapa inicial de notificación.

Luego, explicó que se abren 20 días para que las empresas ejerzan su derecho de defensa, una investigación y, si no existe una acción atendible, se concluye en una inhabilitación de participar en procesos licitatorios para la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental y en territorio nacional y se abre un proceso de multas.

Según indicó Filmus, la sanción “tiene que ver con la prohibición de poder trabajar en Argentina por cinco a 20 años” y “cuando se inicien las acciones penales” previstas en la ley 26.915, avanzar para que se hagan los embargos respectivos.