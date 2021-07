ACTUALIZA 3-Asesinan a tiros al presidente de Haití en su casa, se declara el estado de emergencia

(Agrega estado de emergencia, contexto, declaraciones, ambiente en la capital)

Por Andre Paultre

PUERTO PRÍNCIPE, 7 jul (Reuters) - El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros por atacantes no identificados en su residencia privada durante la noche en un "acto inhumano y barbárico", informó el miércoles el gobierno, lo que hace temer una escalada de la violencia en la empobrecida nación caribeña.

El asesinato, que provocó la condena de Washington y los países vecinos de América Latina, coincidió con una ola de violencia de pandillas en Puerto Príncipe, en la que grupos armados se han enfrentado con la policía y entre ellos por el control de las calles en los últimos meses, convirtiendo muchos distritos de la capital en zonas prohibidas.

El primer ministro interino, Claude Joseph, dijo que el gobierno había declarado el estado de emergencia en medio de la confusión sobre quién tomaría las riendas del país. "Mis compatriotas, mantengan la calma porque la situación está bajo control", aseguró.

"Se están tomando todas las medidas para garantizar la continuidad del estado y proteger a la nación".

La esposa de Moïse, Martine Moïse, también recibió un disparo en el ataque que tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada hora local (0500 GMT) y estaba recibiendo tratamiento médico.

"Un grupo de desconocidos, algunos de ellos de habla hispana, atacaron la residencia privada del presidente de la república y así hirieron de muerte al jefe de Estado", indicó.

Las calles de la bulliciosa capital de 1 millón de personas estaban vacías el miércoles por la mañana después del ataque y los disparos intermitentes durante la noche.

Haití se encuentra políticamente dividido y enfrenta una creciente crisis humanitaria y escasez de alimentos, por lo que se teme un desorden generalizado. República Dominicana dijo que estaba cerrando la frontera que comparte con Haití en la isla La Española.

"Este crimen atenta contra el orden democrático de Haití y de la región. Nuestras condolencias a sus familiares y al pueblo Haitiano", declaró el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

Líderes de todo el mundo condenaron el ataque y pidieron calma. Estados Unidos lo describió como un "crimen espantoso", mientras que el presidente colombiano, Iván Duque, pidió a la Organización de Estados Americanos que envíe una misión a Haití para proteger el orden democrático en la nación.

No estaba claro quién sucedería a Moïse como presidente. Esta semana había nombrado a un nuevo primer ministro que aún no ha jurado. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, otro aspirante al cargo según la Constitución, murió el mes pasado de COVID-19 y aún no ha sido reemplazado.

HISTORIA TURBULENTA

El país de 11 millones de habitantes, la nación más pobre del hemisferio occidental, ha luchado por lograr la estabilidad desde la caída de la dictadura de Duvalier en 1986 y ha enfrentado una serie de golpes de estado e intervenciones extranjeras.

Una misión de mantenimiento de la paz de la ONU, destinada a restablecer el orden después de una rebelión que derrocó al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide en 2004, terminó en 2019 con el país aún en crisis. En los últimos años, Haití ha sido golpeado por una serie de desastres naturales y todavía tiene las cicatrices de un gran terremoto en 2010.

Moïse, un exportador de banano convertido en político, enfrentó feroces protestas tras asumir la presidencia en 2017 y la oposición lo acusó este año de buscar instalar una dictadura al sobrepasar su mandato y volverse más autoritario, acusaciones que él negó.

Moïse había gobernado por decreto durante más de un año después de que el país no pudo celebrar elecciones legislativas y quería impulsar una controvertida reforma constitucional.

(Escrito por Sarah Marsh; Editado en español por Janisse Huambachano/Carlos Serrano)