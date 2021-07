Acciones Didi amplían caída; mercado teme ofensiva contra otras empresas que cotizan en EEUU

FILE PHOTO: FILE PHOTO: A Didi logo is seen at the headquarters of Didi Chuxing in Beijing, China November 20, 2020. REUTERS/Florence Lo/File Photo/File Photo

Por Stephen Culp y Medha Singh

7 jul (Reuters) - Las acciones de Didi Global Inc profundizaron su caída el miércoles a raíz de que Pekín ordenara la retirada de la aplicación de las tiendas virtuales para móviles como parte de una ofensiva más amplia contra las empresas con sede en China que cotizan en el extranjero.

En su quinto día de cotización como empresa listada en Estados Unidos, la acción bajaba un 5,1%, aproximadamente un 29% por debajo de su precio de oferta de 16,65 dólares.

El martes, extendiendo sus medidas más allá del sector tecnológico, Pekín también dijo que intensificaría la supervisión de las empresas chinas que cotizan en el extranjero para reprimir la actividad ilegal y castigar la emisión fraudulenta de valores.

Las medidas enérgicas de Pekín continuaron el miércoles con la imposición de multas a las empresas Tencent Holdings Ltd y Alibaba Group Holding Ltd, por no haber informado de anteriores acuerdos de fusión y adquisición para su aprobación.

Las acciones de Alibaba y Tencent Music Entertainment Group, que cotizan en Estados Unidos, bajaban un 1,1% y un 2,5%, respectivamente.

Incluyendo a Didi, la mayor apertura en Estados Unidos de una empresa china desde 2014, en lo que va de 2021 se ha recaudado la cifra récord de 12.500 millones de dólares de empresas chinas que cotizan en Nueva York, según datos de Refinitiv.

En una señal de nerviosismo entre los inversores sobre Didi, el emisor de índices FTSE Russell advirtió que no incluiría las acciones de Didi en sus índices de renta variable global si las operaciones se detienen en la sesión del miércoles.

"Para Didi, la situación es sombría, pero para las empresas chinas que se preparan para cotizar en Estados Unidos puede ser aún peor", dijo Samuel Indyk, analista principal de es.Investing.com.

"A medida que aumenta el riesgo de invertir en tecnología china en Estados Unidos, la capacidad de las empresas tecnológicas chinas para obtener capital disminuye, haciendo que las cotizaciones en Estados Unidos sean menos atractivas en el futuro", añadió.

(Informe de Stephen Culp en Nueva York, Medha Singh y Akanksha Rana en Bengaluru; información adicional de Michelle Price, editado en español por Gabriela Donoso)