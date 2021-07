Uruguay estará representado por once deportistas en los Juegos Olímpicos

En la imagen, la atleta uruguaya Deborah Rodríguez. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 5 jul (EFE).- A falta de 18 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio, Uruguay anunció este lunes que estará representado por once deportistas que competirán en atletismo, judo, natación, remo y vela.

Así lo indicó la Secretaría Nacional del Deporte mediante una publicación en su cuenta de Twitter en la que compartió imágenes de los deportistas que irán en busca de una medalla que el país sudamericano no consigue desde hace 21 años.

Uno de los que viajarán será Emiliano Lasa, quien en 2016 consiguió un diploma olímpico al finalizar en la sexta posición en salto largo, categoría en la que volverá a competir en esta oportunidad.

Al igual que él, otra que volverá a la máxima cita del deporte mundial será la atleta Deborah Rodríguez, quien competirá en 800 metros. Mientras tanto, María Pía Fernández participará en 1.500 metros.

La dupla de remeros conformada por Bruno Cetraro y Felipe Klüver, que competirá en la categoría Doble Par Peso Ligero, tendrá la responsabilidad de representar a su país en el deporte que más medallas olímpicas le dio a lo largo de la historia.

Por otro lado, la joven Dolores Moreira competirá en vela, al igual que la dupla conformada por Dominique Knupell y Pablo Defazio.

Mikael Aprahamian, en tanto, participará en la categoría hasta 81 kilogramos de judo.

Y el nadador Enzo Martínez estará en la prueba de 50 metros libre, mientras que Nicola Frank lo hará en 200 metros combinado.

El gran ausente de las justas será el tenista Pablo Cuevas, quien decidió no competir pese a estar clasificado.

A lo largo de la historia, Uruguay ganó diez medallas olímpicas: dos de oro (ambas en fútbol), dos de plata (una en ciclismo y una en remo) y seis de bronce (dos en baloncesto, una en boxeo y tres en remo).