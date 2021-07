Un tuit de un hijo de Daniel Ortega criticando a López Obrador desata polémica

En la imagen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Managua, 5 jul (EFE).- Un tuit de Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los ocho hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el que critica al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su posición sobre la situación política en el país centroamericano desató este lunes una polémica en las redes sociales.

"Oe, Andrés... @lopezobrador_ La historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano", escribió Ortega Murillo en Twitter, lo que provocó la reacción en México del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga.

"La valentía siempre ha estado del lado de la libertad, la cobardía es la aliada de la represión", respondió el funcionario mexicano.

Ortega Murillo, de 39 años, director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del presidente nicaragüense, publicó luego una fotografía del caudillo revolucionario mexicano Emiliano Zapata, y una serie de mensajes con frases cortas como "Los cobardes son hijos del sometimiento", "Hijos de dominio" y "¡VENCEREMOS!".

El pasado 25 de junio, López Obrador pidió "garantizar las libertades", evitar la "represión" y "no encarcelar", cuestionado sobre la situación política en Nicaragua donde las autoridades han detenido a 21 personas desde el 28 de mayo pasado, entre ellos cinco aspirantes de la oposicióna la Presidencia.

Pese a manifestar López Obrador su "preocupación", México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la "no intervención en asuntos internos".

Posteriormente, los dos países llamaron a sus embajadores en el país centroamericano a consultas para evaluar la situación.

México y Argentina darán a conocer esta semana un nuevo paso sobre la situación política en Nicaragua, según dijo el viernes pasado el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de líderes opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes se les acusa de "traición a la patria".

Esas detenciones se producen de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca reelegirse por cinco años más.

El mandatario, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de "criminales".