Un tribunal egipcio permite la navegación del "Ever Given" tras meses retenido

El Cairo, 6 jul (EFE).- Un tribunal egipcio ordenó este martes levantar la orden de retención del portacontenedores "Ever Given", que se encuentra en aguas del canal de Suez desde finales de marzo por una disputa entre la entidad gestora de esta vía marítima y la empresa propietaria del barco que bloqueó el tráfico por el canal durante días.

Una fuente de la Autoridad del Canal de Suez informó a Efe de que el Tribunal Económico de la ciudad de Ismailiya, ubicada junto al canal, decidió hoy levantar esa orden emitida el pasado 13 de abril, lo cual permitirá al Ever Given zarpar y navegar libremente.

La decisión fue tomada tras la solicitud presentada por el asesor legal de la Autoridad del Canal de Suez, Jaled Abu Bakr, que informó al tribunal de que esta entidad y la empresa propietaria de la embarcación lograron un "acuerdo justo y amistoso", agregó la fuente.

La autoridad gestora anunció hace dos días que mañana, miércoles, se permitirá al Ever Given navegar después de alcanzar un "acuerdo de liquidación" con la empresa japonesa Shoei Kisen, tras meses de negociaciones.

La rúbrica del acuerdo tendrá lugar en una ceremonia a orillas del canal a la que asistirá el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, el representante de la empresa nipona y "varios embajadores y socios internacionales".

En un principio, la Autoridad exigió una compensación de 916 millones de dólares (unos 772 millones de euros, al cambio actual), que ha aceptado rebajar a 550 millones de dólares (463 millones de euros) por los daños y perjuicios ocasionados.

Los detalles del acuerdo final se darán a conocer mañana en la ceremonia a la que ha sido invitada la prensa egipcia e internacional, que podrá presenciar como el Ever Given abandona las aguas del canal de Suez, después de protagonizar uno de los incidentes más sonados de su historia reciente.

El portacontenedores de bandera panameña, que integra la flota de la naviera taiwanesa Evergreen y porta una carga de más de 18.000 contenedores, quedó atravesado en el canal en medio de una tormenta de arena provocando el atasco de cientos de barcos que transitaban entre el mar Rojo y el mar Mediterráneo, y viceversa, causando graves pérdidas económicas.