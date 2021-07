Ucrania.- HRW denuncia el maltrato a detenidos en el este de Ucrania por parte de grupos armados apoyados por Rusia

16-05-2019 Un soldado de Ucrania durante el conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país POLITICA INTERNACIONAL Daniel Brown



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que los grupos armados respaldados por Rusia en el este de Ucrania están torturando y maltratando a detenidos bajo cargos aparentemente creados de "espionaje".



La denuncia de la organización se ha realizado después de recoger los testimonios de detenidos y activistas de Derechos Humanos cercanos a sus casos. De estos casos, la ONG ha mostrado su preocupación por la falta de atención médica adecuada a cuatro mujeres detenidas ya que de estas, una se encuentra embarazada y otras dos han sufrido graves patologías.



"La tortura y otros malos tratos por parte de los grupos armados se ven reflejados en el trato cruel que dan a las mujeres detenidas", ha indicado la investigadora principal para Europa y Asia Central de HRW, Yulia Gorbunova. "Por lo que sabemos, muchas detenidas permanecen incomunicadas, en condiciones espantosas, y sin acceso a un proceso legal justo o a una atención médica adecuada", ha declarado.



Desde el inicio de la guerra en el este de Ucrania en 2014, la ONG ha señalado que se han detenido a cientos de civiles, acusándolos, entre otros cargos, de "espionaje", "participación en reconocimientos de sabotaje" o "traición al Estado".



En este sentido, ha recogido que Media Initiative for Human Rights, un grupo ucraniano que supervisa las detenciones ilegales por parte de grupos armados, estima que hay al menos 170 detenidos, mientras que los servicios de seguridad de Ucrania apuntan que hay 268. Por su parte, el último informe de la ONU afirma que se mantienen detenidos un total de entre 300 y 400 detenidos relacionados con el conflicto, incluidos los no civiles.



Asimismo, ha presentado que para estos detenidos no existe "ningún proceso legal disponible" y que "su única esperanza (...) es ser intercambiados por prisioneros o detenidos en poder del Gobierno ucraniano".



Por último, Gorbunova ha instado a que "todas las personas detenidas injustamente" sean liberadas "inmediatamente" así como ha recordado que "las autoridades de facto tienen un espantoso historial de abusos contra las detenidas que debe terminar".