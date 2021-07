SUST.-R.Unido.- Gibraltar acoge al portaaviones 'HMS Prince of Wales' en su primera visita a puerto fuera de Reino Unido

06-05-2021 HMS Prince of Wales Arrives in Gibraltar POLITICA CONNOR PAYNE/INFO GIBRALTAR



Gibraltar ha acogido este martes al portaaviones 'HMS Prince of Wales' en la que ha sido su primera visita a puerto fuera de Reino Unido, para una breve escala logística en sus operaciones, que se mantendrá hasta el 10 de julio.



Según ha informado la Royal Navy, el 'HMS Prince of Wales', con base en Portsmouth, ha finalizado de esta manera un "intenso" proceso de pruebas y periodo de entrenamiento frente a la costa sur de Inglaterra, tras algunas actualizaciones y mejoras que recibió la nave durante el año 2020.



Además, el buque se ha reunido por primera vez en el mar con su portaaviones gemelo, el 'HMS Queen Elizabeth', y ha podido operar con el avión de combate de última generación F35 Lightning 2.



De esta manera, estos portaaviones consiguen contribuir "de forma significativa" a la defensa de la OTAN junto con los buques de guerra, submarinos, helicópteros y los aviones F-35 del Reino Unido.



Respecto al periodo en el que el 'HMS Prince of Wales' ha realizado diferentes pruebas, han hecho referencia a múltiples hitos sucedidos gracias a los que ha logrado "avanzar hacia la plena operatividad" como portaaviones. Entre ellos, han incluido el "largo embarque" de distintos escuadrones de aeronaves, como el Escuadrón 656 del Cuerpo Aéreo del Ejército y los helicópteros de ataque marítimo 'Wildcat del Escuadrón Aéreo Naval 825'.



Asimismo, la Royal Navy ha asegurado que "trabajan" para formar a nuevo personal en operaciones aéreas de la misma manera que "ponen al día" a los veteranos.



En este sentido, el comandante del 'HMS Prince of Wales', el capitán Darren Houston, ha declarado que la visita a Gibraltar es "particularmente conmovedora", ya que es donde entregará el mando del buque a un "nuevo comandante", el capitán Stephen Higham.