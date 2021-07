Suben a 28 los muertos en edificio colapsado en Florida

Actualiza con nuevo balance y citas ///Surfside, Estados Unidos, 5 Jul 2021 (AFP) - Tres cuerpos fueron encontrados el lunes entre los escombros del edificio que se derrumbó en Florida, lo que eleva a 27 la cantidad de muertos y las chances de encontrar sobrevivientes son "casi cero", según un rescatista.Gran parte del edificio Champlain Towers South en Surfside, Florida, se derrumbó la madrugada del 24 de junio en una de las mayores catástrofes urbanas de Estados Unidos.Al acercarse la tormenta Elsa, cuyos furiosos vientos podrían arrasar lo que había quedado en pie del edificio y poner riesgo a los rescatistas, las autoridades optaron por destruirlo en la noche del domingo mediante una explosión controlada."Desde la 01H00 (05H00 GMT) las búsquedas fueron totalmente reanudadas" y se alcanzaron zonas hasta entonces inaccesibles, dijo la alcaldesa del condado de Miami Dade, Daniella Levine, a la prensa.Con los tres cuerpos recuperados en la mañana, según las autoridades, el saldo del desastre es de 27 muertos y 118 desaparecidos.Pasados once días de la tragedia, la posibilidad de encontrar sobrevivientes es de "casi cero", dijo a la cadena Local 10 Golan Vach, experto que integra uno de los equipos israelíes que están en el lugar."Tratamos de ser optimistas pero también somos realistas", añadió."Las circunstancias que hemos visto son demasiado difíciles como para decir, de manera profesional, que creemos que tenemos una buena posibilidad de encontrar a alguien con vida", dijo Vach.Apenas un sobreviviente, un adolescente, fue extraído de los escombros en las primeras horas de las operaciones de socorro. No se encontró ningún otro a pesar de la movilización de los rescatistas, llegados de todo Estados Unidos, e incluso de Israel y México.Entre los desaparecidos se cuentan decenas de latinoamericanos de países como Argentina, Colombia, Paraguay, Chile y Uruguay. - Ampliar la búsqueda - Levine había dicho el domingo que "derribar el edificio de manera controlada" era "fundamental para expandir" la operación de búsqueda, ya que los equipos no habían podido profundizarla antes debido al riesgo de derrumbes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó la escena el jueves y se reunió con familiares de las víctimas, que improvisaron un memorial sobre una valla de metal cubierta de fotos de los muertos y desaparecidos y decorada con flores y velas.Los sobrevivientes informaron haber sido despertados alrededor de la 01H30 (05H30 GMT) del día del derrumbe por lo que sonaban como truenos que sacudieron sus habitaciones.Los equipos de rescate que llegaron momentos después de la caída del edificio ayudaron a evacuar a decenas de residentes y sacaron vivo a un adolescente de entre los escombros. Aunque se planteó la hipótesis de una falla en el mantenimiento del edificio, no se tiene aún una respuesta clara sobre la causa del derrumbe. "No tenemos pruebas sólidas de lo que sucedió", dijo Biden el jueves, y señaló que existen "una serie de interrogantes". Entre ellas, mencionó el mantenimiento y la estructura del edificio, las obras de construcción cercanas y la crecida de las aguas.Un informe de 2018 publicado por funcionarios de la ciudad reveló temores de "daños estructurales importantes" en el complejo, desde la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina hasta columnas y vigas en el estacionamiento.bur/bgs/alc/roc/dg-gm/dga/gm/lda -------------------------------------------------------------