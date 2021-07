Programa fronterizo de vacunación apoya a maquiladoras del norte de México

Varias personas son transportadas para recibir la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis contra la covid-19 hoy, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Ciudad Juárez (México), 6 jul (EFE).- Con el fin de reactivar el comercio binacional entre México y Estados Unidos para mejorar las finanzas a ambos lados de la frontera, este martes inició la vacunación anticovid de empleados de la industria maquiladora en la mexicana Ciudad Juárez.

La inoculación ocurrió gracias a la aportación de dosis del Gobierno de El Paso, Texas (EE.UU.).

El proceso de inmunización se lleva a cabo en el puente internacional fronterizo Tornillo-Texas, hasta donde autobuses de transporte de personal de empresas maquiladoras trasladan a los trabajadores, quienes se muestran satisfechos por estar inmunizados contra la covid-19.

A partir de este martes y hasta finales del mes, se aplicarán 50.000 dosis de la vacuna Johnson & Johnson, de una sola dosis.

CUATRO SEMANAS DE VACUNACIÓN

Fabiola Luna, titular de Índex, que integra decenas de industrias maquiladoras, en Ciudad Juárez, mencionó que semanas atrás la iniciativa privada propuso a las autoridades comprar vacunas, esto con el fin de que los empleados estén inmunizados y poder reavivar la economía en sus negocios.

Sin embargo, no fue aprobada su petición, ya que no está permitida la venta de las vacunas y la distribución de las mismas depende únicamente del Gobierno mexicano.

Luna detalló que se cuenta con el apoyo de las autoridades estadounidenses por cuatro semanas, para concretar ese plan.

Refirió que esta estrategia es similar a la que se ha puesto en marcha en ciudades fronterizas como la mexicana Tijuana y la estadounidense San Diego.

El objetivo, dijo, es proteger a los empleados de 18 a 39 años, que aún no tienen fecha para su vacunación del lado mexicano, esto a pesar de que en junio Estados Unidos realizó una donación de 1,35 millones de dosis del biológico a México, aunque Ciudad Juárez no se vio beneficiada por este apoyo.

De hecho, Ciudad Juárez es el municipio del estado de Chihuahua, más afectado por esta emergencia sanitaria con 3.708 decesos.

Hasta ahora en la frontera norte, solo ha ocurrido la inmunización en los municipios del norte de Baja California y en las ciudades fronterizas del estado de Sonora.

Debido a ello, el juez Ricardo Samaniego, del condado de El Paso, logró la aprobación para donar estas dosis de vacunas.

Mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), por medio de la oficina de Operaciones de Campo, realizó las gestiones necesarias para otorgar un espacio neutral en el puente Marcelino Serna (Tornillo)-Guadalupe, donde se aplican las vacunas.

En este sentido, el consulado General de México en El Paso señaló que el objetivo es apoyar a la salud pública de la comunidad Juárez-El Paso y acelerar el levantamiento de las limitaciones y restricciones de viaje.

Este programa transfronterizo fue posible gracias a la labor del condado y la ciudad de El Paso, así como el Centro Medico Universitario (UMC), el servicio de Emergencia del condado, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de ese sector (CBP), la industria de exportación en Juárez, AMAC-INDEX Juarez y la organización sin fin de lucro US-Mexico-Canada Strategic Alliance.

SATISFECHOS POR RECIBIR EL BIOLÓGICO

Una de las beneficiados con este programa fue Liliana Zavala, quien dijo a Efe que se sentía satisfecha y agradecida.

"Esto es muy padre (bonito), es muy congruente por parte de nuestros empleadores, nos sentimos más seguros. Fue sencillo y superrápido el proceso de vacunación", expuso.

Otro caso fue el de Mario Tiburcio, quien se declaró "muy contento".

También acudió Lorena García, quien contó que le fue muy bien en su proceso de vacunación ya que estaba ansiosa por recibir la dosis del biológico y se dijo agradecida con la empresa donde labora.

Además, Gerardo Castillo, otro de los vacunados, señaló que los trabajadores de las maquiladoras están "más seguros" pues en donde trabaja son más "de 2.000 empleados".

México reporta 233.958 fallecimientos y 2.549.862 casos confirmados por la covid-19, con 47,73 millones de vacunas aplicadas.