Piden en Italia renombrar un auditorio de la RAI en honor a Raffaella Carrà

Raffaella Carrà en una imagen tomada en el año 1985. EFE/Archivo

Roma, 6 jul (EFE).- La presentadora italiana Milly Carlucci y el autor de letras de famosas canciones Giulio Rapetti, conocido como "Mogol", han pedido a la televisión pública italiana (RAI) que cambie el nombre de los estudios de su Auditorium en Roma en homenaje a Raffaella Carrà, fallecida ayer a los 78 años.

La petición la ha lanzado Carlucci en las últimas horas en las redes sociales y ya se ha iniciado una recogida de firmas a favor de esta iniciativa en una conocida plataforma web.

En ese auditorio, situado en el Foro Itálico de la capital italiana, Raffaella Carrà grabó algunos de sus programas más exitosos como "Carràmba! Che sorpresa" o "Carràmba! Che fortuna".

"Estoy viendo con emoción 'Carràmba! Che sorpresa' en RAI Uno, sería bonito renombrar el Auditorium RAI del Foro Itálico en homenaje a la gran Raffaella Carrà", comentó en redes sociales Carlucci, quien también ha trabajado en ese mismo espacio.

Mogol, presidente de la Sociedad Italiana de Autores y Editores (SIAE), expresó que "no hacen falta muchas palabras para explicar lo que ha representado Raffaella Carrà para la televisión" en Italia, según recogen medios italianos.

"Carrà es una excelencia absoluta que ha dado prestigio a la empresa y a nuestro país en el mundo. Deseo que esta propuesta, sostenida por los 100.000 asociados de SIAE que represento, sea bien acogida", añadió.

Este martes, el coreógrafo Sergio Iapino, expareja sentimental de Raffaella Carrà, pidió que el viernes los admiradores de la artista le dediquen "una última despedida virtual", aunque no dio detalles de cómo podría realizarse.

"Hago un llamamiento: pido a todos sus 'fans', en Italia, en el mundo, en las iglesias de los pequeños pueblecitos y en las de las grandes ciudades, que se den cita a las 12.00 horas del viernes para ofrecer todos juntos la última despedida virtual a Raffaella", expresó Iapino, en declaraciones recogidas por la agencia italiana ANSA.

El funeral de Carrà, nacida con el nombre de Raffaella Maria Roberta Pelloni en Bolonia (Emilia-Romaña, norte de Italia) el 18 de junio de 1943, será este viernes a las 12.00 locales (10.00 GMT) en la iglesia de Santa Maria in Ara Coeli, situada en la plaza del Campidoglio, donde está el consistorio romano, informaron hoy a Efe fuentes cercanas a la familia.

Antes, en el Ayuntamiento, se abrirá la capilla ardiente a partir de las 18.00 horas del miércoles, después de un cortejo fúnebre que empezará en su casa de Roma.

El fallecimiento de "La Carrà" fue inesperado, tras una larga enfermedad de la que no han trascendido detalles, mientras en Italia las despedidas a la polifacética artista se suceden desde ayer por la tarde, con programaciones especiales en las televisiones y un sinfín de mensajes en redes sociales.