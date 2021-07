Peruanos elogian a su selección y piden pensar en las eliminatorias al Mundial

Danilo (i), de Brasil, fue registrado este lunes al disputar un balón con Renato Tapia, de Perú, durante una de las semifinales de la Copa América, en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

Lima, 6 jul (EFE).- Los peruanos arroparon este martes con elogios a su selección, tras la derrota por 1-0 que sufrió ante Brasil en las semifinales de la Copa América, y pidieron a los jugadores que pasen rápidamente la página para concentrarse en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

A pesar del dolor por la caída, la sensación generalizada en Perú es que su selección ha logrado fortalecerse durante el torneo continental y, sobre todo, ha encontrado una serie de jugadores que serán importantes en los próximos años para la Blanquirroja.

Encabeza este grupo el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, convertido en poco tiempo en el nuevo estandarte de la selección nacional, así como los defensas Alexander Callens, Marcos López y Jhilmar Lora, el centrocampista Raziel García y el delantero Santiago Ormeño.

"Que se vaya rápido esta pena máxima (y que vengan las Eliminatorias)", tituló este martes en su análisis el diario El Comercio, mientras que La República aseguró que "Perú perdió de pie" ante Brasil.

"Lo que viene es muy difícil. Toca abandonar la tristeza. Toca agradecer la dignidad. Y ser fuertes. Muy fuertes", enfatizó El Comercio tras elogiar la gran actuación del portero Pedro Gallese y de Lapadula, quien en la Copa América cumplió con creces el encargo de asumir el liderazgo del histórico goleador Paolo Guerrero.

Para el rotativo, además de la confirmación de las buenas actuaciones que siempre cumple la selección de Perú en la Copa América, que este viernes la llevarán a disputar el tercer lugar con el perdedor del Argentina-Colombia, este torneo siempre le permite potenciarse.

"Como hace cinco años, en la Copa América Centenario, Perú volverá con las maletas llenas de novedades. Desde la confirmación de la utilidad de Santiago Ormeño hasta el sutil aviso que se asoma un lateral derecho de alto nivel de competencia como Jhilmar Lora", añadió.

La República comentó que el planteamiento con cinco defensas que propuso el seleccionador Ricardo Gareca durante el primer tiempo no dio resultado, porque Brasil dominó y anotó el único gol del encuentro, pero con los ingresos de García y López en la segunda mitad "regresó a su esencia" y tomó el protagonismo de las acciones.

"Es momento de levantar cabeza, porque el objetivo de sumar elementos al equipo está conseguido. Coronar con un cuarto podio en 5 ediciones de Copa América será el premio merecido para un equipo que nos hizo volver a creer", remarcó.

"Esta historia no ha terminado", agregó el diario Correo antes de señalar que los jugadores peruanos deben mantenerse "de pie, porque no hay nada que reprocharles".

"Nos hicieron vivir más de noventa minutos de emoción, suspenso y ansiedad. Lo dejaron todo el campo y salieron de él con la cabeza en alta. De pie, peruanos, porque más de 30 millones de corazones están orgullosos de ustedes", sostuvo.

La agencia oficial Andina también destacó que, tras su participación en la Copa América, la "selección peruana está fortalecida y ahora buscará llegar al Mundial Catar 2022".

"El objetivo del técnico Gareca en la Copa América se cumplió a cabalidad: observar elementos nuevos para volver a las eliminatorias al Mundial Catar 2022 más fortalecidos, teniendo en cuenta que en el proceso clasificatorio las cosas no se dieron como se deseaba", acotó.

Perú ocupa actualmente la última posición de las eliminatorias sudamericanas, con 4 puntos, los mismos que Venezuela pero con peor diferencia de goles, pero tan solo a cuatro unidades del cuarto y quinto lugares, que ocupan Uruguay y Colombia, y dan la posibilidad de acudir a la cita mundialista.

La Blanquirroja perdió este lunes por 1-0 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro con un gol de Lucas Paquetá a los 34 minutos de juego tras una gran jugada de Neymar.