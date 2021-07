México abre registro de vacunación para mayores de 18 años

(Bloomberg) -- México habilitó el registro de vacunación contra el covid-19 para toda la población mayor de 18 años en un intento por cumplir la promesa del Gobierno de que todos los adultos estarían vacunados con al menos una dosis para octubre.

Actualmente, 37% de la población ya ha recibido una dosis según estadísticas del Gobierno, pero el aumento en el número de casos de covid en las últimas semanas ha llevado a que el país acelere la distribución de las vacunas.

El programa de vacunación, que ha administrado 47 millones de dosis, ha evitado que las muertes aumenten al mismo ritmo que los contagios, según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Estamos teniendo casos, pero la hospitalización y las defunciones no crecen a la misma velocidad, crecen de una manera mucha mas controlada, a medida que la vacuna ha hecho su efecto”, dijo López-Gatell en una rueda de prensa este martes.

Los adultos mayores de 18 años ya eran elegibles en áreas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, como parte de un impulso del Gobierno mexicano de crear las condiciones para reactivar los cruces fronterizos vía terrestre.

México ha cumplido sus metas intermedias de adquisición de vacunas, pero ha tomado medidas para cumplir sus promesas a largo plazo. El canciller, Marcelo Ebrard, dijo el martes que, además de las seis vacunas que ya están disponibles en México, el país está considerando probar la vacuna italiana ReiThera y la vacuna francesa de la empresa Sanofi.

Nota Original:Mexico Allows Vaccinations for All Residents Older Than 18

More stories like this are available on bloomberg.com