Las 5 fotos imperdibles de Luis "Potro" Caballero que están arrasando en Instagram

Jamás podrás llegar a tu destino, si te detienes a lanzar piedras a cada perro que ladra… No te preocupes de la gente que habla a tus espaldas, ellos están sufriendo por lo que has logrado y ellos nunca podrán lograr. Y recuerden compañeres NUNCA INICIES UNA PELEA CON PERSONAS FEAS, ELLOS YA NACIERON SIN NADA QUE PERDER !





Sumamente feliz y agradecido de regresar @guerrerosofmx !!! Me siento fuerte y decidido para darlo todo por mi equipo de Leones !!! Vengo renovado y con todas las ganas del mundo !!! Mi intención en ningún momento será dividir al equipo como muchos piensan que llegue a armar problema (Jamás llegue con mala actitud, solo fue pedir una solución justa que es una votación.) si la gente me brinda el apoyo votando por mi capitanía estaré eternamente agradecido y asumiré con gran responsabilidad ese cargo que con muchas ganas he buscado. El capitán no siempre es él ni el mejor, ni el que más habla, ni el que hace mas puntos, el capitán simplemente es la persona indicada para representar al equipo ( Habrá gente que no le guste y están en su derecho ) Un capitán es muy significativo, no es solo el que lleva una cinta y elige "Cara o cruz" sino que es el que habla por todo el equipo, el de mayor actitud y personalidad, el que consola a su equipo en los peores momentos. Vamos por todas las canicas en esta nueva temporada de Guerreros 2021!!!





Cuando conectas las palabras sobran !!! Les presento a la nueva integrante de mi familia se llama Neska !!!





Leopard print is our favorite color!!!!





FANTASTIC FOUR @jimenalongoria @gualycardenas @estefania_ahumada !!! Por fin juntos !!!

Luis Alfredo Caballero Dussuauge nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1992. Mejor conocido como Luis "El Potro", apareció por primera vez en pantalla cuando fue parte del reality La Academia Bicentenario de TV Azteca.

Sin embargo, alcanzó la fama cuando formó parte de la primera temporada del programa de telerealidad estrenado en 2014, Acapulco Shore. Años después, en 2018, Luis "El Potro" se convirtió en el conductor del programa Tinderella por canal U. En 2019, fue anunciado como parte de la plantilla de conductores del matutino Tu Casa Tv. Ese mismo año, Luis debutó en el mundo de la música.