La feria Smart City de Latinoamérica abordará la innovación tras la pandemia

El presidente de Fira Barcelona México, Manuel Redondo, habla hoy durante una rueda de prensa en Ciudad de México. EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 6 jul (EFE).- La feria Smart City Expo LATAM Congress, que tendrá lugar el próximo octubre en la ciudad de Mérida, estado mexicano de Yucatán, abordará los desafíos tecnológicos y las oportunidades de innovación de las ciudades latinoamericanas tras la pandemia de covid-19.

"Después de lo vivido, no podemos entender la gestión de las ciudades sin la tecnología ni la innovación. Nos falta ponernos de acuerdo para encontrar soluciones entre la oferta y la demanda. Es el objetivo principal", declaró este martes en rueda de prensa Manuel Redondo, presidente de Fira Barcelona México.

La capital yucateca albergará entre el 5 y el 14 de octubre por segundo año consecutivo el mayor congreso sobre ciudades inteligentes celebrado en América Latina y organizado por Fira de Barcelona en colaboración con ONU Hábitat.

Esta vez, la feria se celebrará con un formato híbrido que combinará actividades presenciales con foros virtuales, a diferencia de la edición de 2020, cuando la pandemia obligó a que el congreso fuera totalmente digital.

Contará con la participación de más de 13.000 acreditados, más de 200 instituciones y empresas, así como 300 conferencistas.

Durante la rueda de prensa de presentación del congreso, que tuvo lugar en un hotel de Ciudad de México, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, celebró que la feria convertirá a Mérida "por unos días en la capital de América Latina".

"Se trata de intercambiar experiencias y enriquecernos de lo que se está haciendo en Argentina, en Colombia, en Durango (norte de México) o en Michoacán (oeste de México)", ejemplificó el mandatario estatal.

Vila aseguró que Yucatán es el lugar ideal para albergar el Smart City Expo LATAM Congress porque, además de su "riqueza cultural y gastronómica", es "el estado más seguro de todo el país".

VACUNACIÓN Y PANDEMIA

El presidente de Fira Barcelona México aclaró que "ya no se pueden cancelar eventos" y, en caso de agravarse la pandemia de coronavirus, se harían los foros de manera digital.

Tras cuatro meses de descenso de la pandemia en México, el país ha registrado un repunte semanal que se ha traducido en un aumento del 22 % de contagios, principalmente en estados turísticos.

Por su parte, el gobernador de Yucatán explicó que en agosto el estado ya tendrá vacunados a todos los adultos mayores de 30 años, por lo que se prevé "un panorama epidemiológico mucho mejor".

El congreso cuenta con el apoyo del Gobierno de Argentina, cuyo embajador en México, Carlos Alfonso Tomada, dijo que todos los países latinoamericanos "tienen un problema común en términos de innovación tecnológica" y de "una verdadera inclusión social".

Mientras que Pilar Conesa, directora del Smart City World Congress, matriz barcelonesa de la feria latinoamericana, opinó que la pandemia ha supuesto "un momento crucial para la humanidad", puesto que se ha acelerado entre 8 y 10 años la transformación digital.

Ante esta situación, defendió que las ciudades necesitan "planes de inclusión digital para no dejar a nadie atrás", así como espacios verdes, movilidad sostenible y vivienda digna.