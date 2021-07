La Casa Blanca reclama la unión bipartidista para combatir la crisis climática

En la imagen, la asesora presidencial de Estados Unidos sobre cambio climático, Gina McCarthy. EFE/Stefani Reynolds/Pool/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 6 jul (EFE).- La asesora presidencial de Estados Unidos sobre cambio climático, Gina McCarthy, reclamó este martes un mayor compromiso al bando republicano para combatir la crisis climática a través de los fondos del plan de infraestructura que se encuentra actualmente estancado en el Congreso por el rechazo de parte de los conservadores.

En una entrevista con Efe, McCarthy explicó que el plan de infraestructura, valorado en 1,2 billones de dólares, es la herramienta para proteger a la población estadounidense de las sequías, incendios y huracanes, entre otros desastres naturales, que se registran en Estados Unidos en esta época del año.

"Necesitamos que este marco bipartidista se mueva, y que se mueva ya", dijo McCarthy sobre el acuerdo al que llegaron a mediados de junio republicanos y demócratas, que está ahora pausado.

La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, y los demócratas quieren que la propuesta de infraestructuras se vincule a un plan de gasto social, que contempla inversiones en banda ancha, la lucha contra la crisis climática y el cuidado de menores y ancianos, entre otros.

Sin embargo, los republicanos desean que el proyecto se ciña a las infraestructuras tradicionales, como carreteras, puentes y puertos, y rechazan que se relacione con el gasto social.

"Este pacto es una oportunidad para que podamos trabajar al unísono con demócratas y republicanos para hacer algo importante para la gente de este país, no para ninguno de los partidos en particular", insistió McCarthy, que dirigió la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas en inglés) durante el segundo mandato del expresidente Barack Obama (2009-2017).

Además, la asesora de Biden destacó las "excelentes oportunidades" económicas y a nivel laboral que llegarán de la mano de este acuerdo, principalmente en el sector energético y transporte público.

En sus declaraciones, McCarthy lamentó la intensa ola de calor, con temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, que dejó centenares de muertos en el oeste de EE.UU. y Canadá en la última semana, y señaló que con el nuevo plan de infraestructuras las medidas de prevención para desastres de este tipo mejorarían.

"Vemos que la sequía se está volviendo totalmente restrictiva en el oeste del país y tenemos que invertir en recursos como el almacenamiento de agua y centros de refrigeración", agregó.

El mensaje de compromiso de McCarthy llega unos días después de que Biden defendiera el plan sobre infraestructura no solo por el valor que tendrá para reconstruir los aeropuertos, carreteras y puentes del país, sino por lo que representa para la identidad de EE.UU.

Durante la presentación del acuerdo bipartidista, Biden advirtió que no firmaría el plan de infraestructuras que pueda ser aprobado en el Congreso si no está vinculado al de gasto social.

Sin embargo, poco después tuvo que recular y aclarar que sí que lo rubricará, ante el peligro de que los conservadores retiren su apoyo.