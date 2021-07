Juzgado ordena al Congreso de Perú suspender la elección de magistrados del TC

Vista general de la sede del Congreso peruano en el centro de Lima (Perú). EFE/ Juan Ponce Valenzuela/Archivo

Lima, 6 jul (EFE).- Un juzgado constitucional de Lima ordenó este martes al Congreso peruano suspender la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), programada para este miércoles y el jueves, al admitir una demanda de amparo que pide la nulidad del proceso de selección de los magistrados.

El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió ordenar al Parlamento que disponga la suspensión provisional de la elección de los magistrados del TC, informó el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.

La jueza de la referida sala, Soledad Blácido Báez, aprobó este martes el recurso de amparo presentado por el abogado Walter Ayala para impedir que el actual Congreso seleccione y nombre a los magistrados del TC, en lugar de que lo haga el Parlamento elegido en los comicios de abril pasado.

En su resolución, Blácido otorga un plazo de cinco días al Congreso para que conteste la demanda, en vista a que presenta "una vulneración al derecho de tener una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país".

BUSCA DETENER PROCESO DE ELECCIÓN

La demanda de amparo se presentó contra la titular del Congreso, Mirtha Vásquez, y el presidente de la Comisión Especial encargada del proceso de elección de magistrados del TC, Rolando Ruiz, quien, según el demandante, quedó deslegitimado desde la crisis política de noviembre pasado por la participación de su partido Acción Popular en la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

Entre los argumentos, la jueza sostiene que el Legislativo ha retomado la selección y elección de magistrados en una cuarta legislatura extraordinaria y el procedimiento presentaría vicios por falta de transparencia y motivación al momento de calificar a los postulantes.

En los exámenes tomados a los candidatos se hicieron preguntas que pueden revelar un interés de los legisladores en seleccionar a personas conforme a sus intereses partidarios y que respondan a un escenario favorable a sus organizaciones políticas, indicó.

También señala que las notas obtenidas después de las entrevistas personales no han sido debidamente detalladas, lo cual vulnera el reglamento de selección de magistrados constitucionales.

"La presente demanda será analizada desde la perspectiva de la aparente vulneración del derecho a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales", señaló la jueza Blácido en su resolución.

CONGRESISTAS RECHAZAN FALLO "PREVARICADOR"

De inmediato, los legisladores que sesionaban en el Parlamento criticaron duramente el fallo judicial al considerar que no respeta la autonomía del Legislativo.

El congresista opositor de Acción Popular Ricardo Burga expresó que "un juez de cuarta categoría" no puede impedir al Congreso continuar con el proceso de elección de los magistrados del TC y que su dictamen "debe ser censurado al más alto nivel" por estar ejerciendo un "abuso de poder".

Por su parte, el legislador fujimorista Carlos Mesía afirmó que la resolución es "absolutamente prevaricadora", mientras que el parlamentario César Combina declaró que no se puede permitir "que (el Poder Judicial) actúe como mesa de partes de una mafia", al atribuir la demanda al partido Perú Libre, del candidato presidencial Pedro Castillo.

Varios dirigentes del partido que llevó a Castillo a los comicios presidenciales afrontan una investigación fiscal por presunta financiación irregular de la campaña electoral.