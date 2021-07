José Luis Moreno, sus primeras palabras antes de su posible entrada en prisión

01-01-1970 José Luis Moreno, puesto en libertad tras su detención el pasado martes Europa Press Reportajes 1/7/2021. MADRID, 6 (CHANCE) Después de su sorprende detención la semana pasada, José Luis Moreno habla por primera vez para un medio de comunicación a la espera de depositar los 3 millones de euros que le pide la fiscalía para no entrar en prisión. En esta ocasión el productor española ha hablado con el programa de 'Sálvame' en el que asegura que es inocente de todo lo que se le acusa. "Estoy bien, le agradezco que se interese por mí. Insisto en que no hago declaración, eso lo sabrán ustedes porque se ha convertido en un tema muy público, no le puedo decir más. Ojalá pudiéramos charlar, pero no puedo".Consciente de todo lo que se está diciendo sobre él después de muchos años en el disparadero público, José Luis se defiende: "Menos de la muerte de Manolete me han acusado de todo, espero que todo se aclare, la justicia en este país es justicia y luego daré todo tipo de explicaciones. En estos momentos cada uno dice lo que quiere, también sé que han dicho cosas muy bonitas algunos compañeros que me conocen desde hace muchos años. Prefiero que las cosas vayan por su curso normal, legal, tranquilo y sereno, lo que ocurra lo sabrán ustedes antes que nadie".Cuando le hablan de un tema tan delicado como es el acoso, el productor se compara con otro gran personaje de nuestro país como es Plácido Domingo: "Está de moda lo de los acosadores, hasta el pobre Plácido Domingo le han acusado de eso y precisamente yo he sido testigo de que casi se podría decir que era todo lo contrario". Consciente de su situación y de que podría ir a prisión en los próximos días si no consigue esos tres millones de euros, comenta: "Si me veo en prisión será otra experiencia más y desde allí veré qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido, si es justo sentiré que es justo".Muy sereno a pesar de la complicada situación que está viviendo, José Luis Moreno explica cuál es su postura: "El miedo,



