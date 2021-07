José Luis Moreno: "Menos de la muerte de Manolete me han acusado de todo"

Captura de vídeo que muestra al productor José Luis Moreno (i) a su salida de la sede de la Audiencia Nacional, este jueves en Madrid. EFE/EFE-TV CAPTURA DE VÍDEO

Madrid, 6 jul (EFE).- El productor José Luis Moreno ha dicho este martes que está "bien, tranquilo y sereno" después de su detención la pasada semana y de ser imputado de blanqueo de capitales, entre otros cargos, ya que, ha afirmado, "a lo largo de mi vida, menos de la muerte de Manolete me han acusado de todo".

Moreno ha realizado estas declaraciones en Telecinco, donde no ha entrado en valoraciones sobre lo que está atravesando estos días: "No entraré en detalles hasta que esté todo bien ordenadito".

Solo espera que todo "se aclare" y se ampara en la justicia "que en este país es eso, justicia", y después dará "todo tipo de explicaciones" a quienes él considera "los amigos de la prensa".

No ha desvelado tampoco si pagará los tres millones de euros que le ha impuesto el juez como fianza ni si se ve o no en prisión.

"Si me veo en prisión, será otra experiencia más y desde allí veré cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido, y si es justo pues sentiré que es justo y si es injusto pues estaré muy poco y no le puedo decir más", ha indicado.

Ha reiterado que todo lo que ha hecho es "absolutamente" legal y que no tiene deudas con ningún actor o director.

Acerca de las acusaciones de supuesto acoso, ha puesto como ejemplo a su "amigo" Plácido Domingo.

"Está de moda lo de los acosadores y hasta el pobre de Placido, al que conozco muy bien, le han acusado de acosador, cuando, precisamente, yo he sido testigo de que casi se podía decir que era todo lo contrario", ha manifestado.

Sobre si teme lo que pueda venir, el productor ha asegurado: "No puedo tener miedo, puedo estar incómodo o sentirme mal, pero el miedo sería torturarme antes de tiempo (...) El sumario es secreto y, cuando se abra, se sabrá todo lo demás".

El juez imputa al conocido artista, empresario y productor de espectáculos delitos contra la hacienda pública, estafa, blanqueo de capitales, asociación ilícita, insolvencia punible y falsificación documental, según fuentes jurídicas.

José Luis Moreno fue detenido en una operación contra una supuesta red internacional de estafadores formada por más de 700 sociedades con las que habrían defraudado más de 50 millones de euros.