Jeff Bezos alcanza récord de riqueza con US$211.000 millones

Jeff Bezos, founder and chief executive officer of Amazon.com Inc., listens during a discussion at the Air Force Association's Air, Space and Cyber Conference in National Harbor, Maryland, U.S., on Wednesday, Sept. 19, 2018. Amazon is considering a plan to open as many as 3,000 new AmazonGo cashierless stores in the next few years, according to people familiar with matter, an aggressive and costly expansion that would threaten convenience chains.

(Bloomberg) -- Jeff Bezos está dejando atrás al resto del mundo en lo que respecta a la acumulación de riqueza.

El hombre más rico del mundo alcanzó este martes un patrimonio neto récord de US$211.000 millones después de que las acciones de Amazon.com Inc. subieran 4,7% tras el anuncio del Pentágono que cancelaba un contrato de computación en la nube con su rival Microsoft Corp. El aumento elevó la fortuna de Bezos por US$8.400 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg

La última vez que alguien en el índice de Bloomberg se acercó a esta cantidad fue en enero, cuando Elon Musk de Tesla Inc. alcanzó brevemente los US$210.000 millones. Los dos hombres pasaron la primera parte del año disputando el primer lugar como la persona más rica del mundo, pero Bezos se afianzó en la posición número uno desde mediados de marzo, cuando las acciones de Amazon subieron casi un 20%.

En los últimos meses, el alza de los precios de las acciones ha impulsado la suerte de un grupo de titanes de la tecnología, entre ellos Musk quien permanece en el segundo lugar detrás de Bezos con un patrimonio neto de US$180.800 millones, incluso cuando las acciones de Tesla retrocedieron el martes. El magnate francés de artículos de lujo, Bernard Arnault, ocupa el tercer lugar con US$168.500 millones.

El repunte de Bezos es incluso mayor que aquel durante el aumento de las acciones de Amazon en 2020, cuando su patrimonio neto superó los US$206.900 millones durante la pandemia. Bezos, de 57 años, renunció oficialmente como director ejecutivo de Amazon esta semana después de una carrera de 27 años. Todavía posee alrededor de 11% de la empresa y se desempeñará como presidente ejecutivo.

El Pentágono dijo el martes que estaba desechando un contrato de computación en la nube de US$10.000 millones otorgado en 2019 a Microsoft Corp. después de varios años de disputas entre el Gobierno y algunas de las compañías de tecnología más grandes de Estados Unidos sobre el acuerdo. La decisión indica que planeaba dividir el trabajo entre Microsoft y su rival Amazon.

MacKenzie Scott, exesposa de Bezos y la decimoquinta persona más rica del mundo, vio aumentar su riqueza por US$2.900 millones el martes, eclipsando los US$2.700 millones que ha regalado en lo que va de año. Este es solo un recordatorio de que algunos multimillonarios no pueden regalar su dinero más rápido de lo que lo ganan.

Nota Original:Jeff Bezos Hits Wealth Record of $211 Billion on Pentagon Move

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.